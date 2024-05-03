Одна з найуспішніших ІПСО, – офіцер ЗСУ пояснив, коли вивели з ладу Кримський міст

У тимчасово окупованому Криму Керченський міст залишається однією з основних цілей для українських спецслужб. Окупанти вважають, що наші Сили оборони готуються найближчим часом атакувати його, тому максимально підсилюють його захист.

Офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що росіяни самі переконують себе в тому, що Кримський міст буде знищено до 9 травня. Вони вважають, що Україна веде підготовку для знищення цієї споруди. Він додав, що окупанти цим пояснюють ракетні удари України по російських системах ППО у Криму.

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Ворог боїться

За словами офіцера ЗСУ, росіяни перебувають у стані напруги кожного дня. Вони готуються до української атаки по Кримському мосту.

Противник та його системи ППО перевантажені. Це одна з найуспішніших ІПСО під час цієї війни. Ворог настільки чекає цього удару, що анонсує та обговорює його щоденно,

– підкреслив Тарас Березовець.

Удари по Кримському мосту

Українські спецслужби у 2022 та 2023 роках провели дві успішні операції пошкодження Кримського мосту. Він уже тоді втратив своє основне стратегічне завдання – постачання озброєння. Зараз цим мостом переправляють невелику кількість вантажів.

Замість п'ятдесяти поїздів на день, через нього проходить максимум два. СБУ та ГУР уже виконали головне завдання – вивели Керченський міст із ладу. Його пропускна здатність дуже обмежена, міст постійно перекривають,

– зауважив офіцер ЗСУ.

На його думку, Кримський міст для Росії має символічне значення. Якщо його повністю зруйнувати, то це стане потужним моральним ударом і поразкою для окупантів.

Якщо це станеться напередодні 9 травня, то після цього будь-які паради та урочистості у Росії сприйматимуться з болем,

– сказав Тарас Березовець.

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