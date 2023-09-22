Під вогневим контролем увесь Крим: для кожного об'єкта підготовлена своя "родзинка"

На тимчасово окупованому півострові немає жодного військового об'єкту ворога, який би не був під вогневим контролем ЗСУ. Повітряний простір Криму – це відкрите "вікно".

Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що на території півострова системно знищуються ворожі системи ППО.

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"Що дозволяють і дозволять надалі діяти активніше і на території Криму, і в акваторії Чорного моря. Під контролем є все. Просто для кожного об'єкту підготовлено якусь свою "родзинку", – наголосив Братчук.

Прилітає у Криму всюди – на Півночі, Півдні, Сході та Заході півострова. Речник Української добровольчої армії "Південь" переконаний, що інтенсивність цього зростатиме. Тим паче, коли "вікно" у повітряному просторі буде розширюватися.

Сподіваюсь на подальші дії Збройних Сил. Сподіваюся, що буде ледь не кожного дня, але не будемо поспішати. Робота має бути дуже філігранна, професійна та підготовлена,

– зауважив Сергій Братчук.

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