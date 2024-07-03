Чому ЗСУ так активно б'ють по Новоросійському порту: огляд фронту від Світана

Сили спеціальних операцій разом із ЗСУ активно працюють по ворожих об'єктах, як на окупованій території, так і на російській. Періодично дістається порту в Новоросійську, адже він виконує кілька важливих функцій для росіян.

Про них в щоденному воєнному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Удари по російських аеродромах

За минулу добу в Курській області відбулося влучання у авіатехнічну військову частину ворога. В одному місці там було зосереджено велику кількість авіатехніки, яка обслуговувала російську авіацію. Уже супутникові знімки зафіксували серйозні ураження.

Можна сказати, що, як мінімум, один аеродром в росіян буде в режимі нефункціонування. Відсутність технічного обладнання аеродрому, паливних машин виводить із ладу фактично всю базу,

– зауважив Світан.

Він вчергове наголосив, що Україні потрібен дозвіл бити західною зброєю на відстань до тисячі кілометрів, аби не дозволяти використовувати ворогові літаки біля кордону з часом підльоту 15 – 20 хвилин. Час підльоту варто збільшувати до години – півтори, щоб мати можливість підготуватися до знешкодження літаків та ракет, які вони нестимуть.

Влучання по Криму та Новоросійську

З’явилося підтвердження, що українським силам оборони вдалося атакувати місце, де в Криму дислокувалося кілька десятків дронів типу "Шахед".

"За ними зараз триває реальне полювання наших партизан та розвідки", – зауважив полковник в запасі.

Також минулої ночі українським надводним дронам вдалося атакувати порт в Новоросійську.

Новоросійський порт – це зараз основна морська база Росії, на якій розташована і система інженерної служби із заряджання ракет на підводних човнах. Для нас важливо знищити і порт, і цю систему, аби убезпечити Україну від "Калібрів",

– пояснив аналітик.

Знищення цього порту важливе ще і з економічного боку. Адже саме там відбувається завантаження левової частини російської нафти і продуктів похідних галузей.

Ситуація на фронті

Останніми днями росіянам вдалося на фронті просунутися в напрямку Часового Яру, загострюються загрози біля Торецька.

Світан зауважив, що подібний процес заходу і виходу російських військ на канал біля міста відбувається періодично, адже залежить від кількості боєприпасів, які отримують ЗСУ.

Такий процес відбуватиметься, поки не почнуться серйозні контрнаступальні дії української армії на цьому напрямку,

– пояснив Світан.

Водночас він не бачить серйозної загрози для Торецька. Там ворог намагається рухатися, аби прикривати свої війська, які штурмують в районі Очеретиного.

Часовоярський гарнізон ЗСУ зараз втримує близько 50 – 60 кілометрів фронту, тому ворог ставить собі завдання витиснути його, аби убезпечити свої війська біля Очеретиного та біля Кліщіївки й Андріївки.