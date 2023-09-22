Підготовка поля бою: військовий експерт пояснив систематичні удари по Криму
Україна систематично завдає ударів по тимчасово окупованому півострову. Та так ЗСУ готують майбутнє поле битви.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що плани Генштабу щодо деокупації півострова під грифом "цілком таємно" й навряд чи стануть відомі у перспективі. До слова, у мережу потрапило відео влучання у штаб Чорноморського флоту країни-агресорки в Севастополі.
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"Що стосується тієї тактики, яку нині реалізовує українська армія щодо тимчасово окупованого Криму та Севастополя, – це підготовка майбутнього поля битви", – наголосив Селезньов.
Так українські захисники знищують на території півострова російські військові та інфраструктурні об'єкти.
Як ЗСУ готують Крим до деокупації: дивіться відео
Україна потужно б'є по Криму
- Вибухи на тимчасово окупованому півострові лунають ледь не щодня і щоночі. 22 вересня українські військові вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії. Прилетіло в тимчасово окупований Севастополь. Росіяни заявили про буцімто одного загиблого, але потім "перевзулися" і сказали, що загарбник нібито зник безвісти. Тим часом за непідтвердженою інформацією, у штабі в момент удару могла бути нарада високопоставлених російських офіцерів. У мережі пишуть, що там могли загинути кілька десятків росіян.
- Уночі 21 вересня Україна вдарила по військовому аеродрому в Саках у Криму. Операцію провела СБУ спільно з ВМС. За даними джерел 24 Каналу, українські військові запустили БпЛА, а згодом вдарили ракетами "Нептун". Російські пропагандисти кажуть про масштабні руйнування. Повідомляють, зокрема, про 30 загиблих окупантів.
- Уночі 13 вересня наші військові вдарили по російських суднах у Севастополі. Так армійці пошкодили 2 кораблі Чорноморського флоту Росії та обладнання судноремонтного заводу.