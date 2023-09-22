Підготовка поля бою: військовий експерт пояснив систематичні удари по Криму

Україна систематично завдає ударів по тимчасово окупованому півострову. Та так ЗСУ готують майбутнє поле битви.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що плани Генштабу щодо деокупації півострова під грифом "цілком таємно" й навряд чи стануть відомі у перспективі. До слова, у мережу потрапило відео влучання у штаб Чорноморського флоту країни-агресорки в Севастополі.

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"Що стосується тієї тактики, яку нині реалізовує українська армія щодо тимчасово окупованого Криму та Севастополя, – це підготовка майбутнього поля битви", – наголосив Селезньов.

Так українські захисники знищують на території півострова російські військові та інфраструктурні об'єкти.

Як ЗСУ готують Крим до деокупації: дивіться відео

Україна потужно б'є по Криму