Йде атака Росії на гуманітарні вантажі: що уразили окупанти під час нічного обстрілу Львова
У ніч на 19 вересня Росія атакувала Львівщину "Шахедами". 15 дронів із 18, які летіли в напрямку області, вдалося збити, але, на жаль, є влучання. Окупанти вдарили по складах з гуманітарною допомогою.
Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі, розгорнутий спеціальний штаб.
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Окупанти знищують гуманітарні склади
Росіяни вдарили по складах, які місцеві підприємці використовували для зберігання своєї продукції і яку відправляли для допомоги по усій Україні. Зокрема, там розміщувалася і гуманітарна допомога, яка тільки-но надійшла до благодійної організації "Карітас". Вона допомагає внутрішньо переміщеним особам та усім, хто постраждав від російської агресії.
Як раз йшла допомога: теплі речі, одяг, взуття, генератори, продукти харчування. Оце все уразили російські дрони. Жодної мілітарної продукції тут ніколи не було узагалі. Тобто атака йде на гуманітарні вантажі,
– відзначив Андрій Садовий.
Атака по Львівській області 19 вересня: дивитись відео
За словами міського голови Львова, загорання охопило біля 10 тисяч квадратних метрів території. Попередньо збитки оцінюються у сотні мільйонів. Серед постраждалих – 26-річний чоловік, якого доправили до лікарні. Іншим надана медична допомога на місці.
"Це шок для підприємців, "Карітасу" – тільки прийшла гуманітарна допомога, теплі речі до зими. Все це горить. Пожежники герої, але це трагедія", – наголосив мер.
Росія атакувала Львівщину дронами: що відомо
- Близько четвертої ранку у Львівській області розпочалася повітряна тривога, а вже за деякий час пролунали перші вибухи. Їх було чутно упродовж декількох годин, працювала система ППО.
- За інформацією від голови Львівської ОВА Максима Козицького, ПвК "Захід" збили 15 російський ударних БпЛА у західних областях України. 7 "Шахедів" – безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Інформація уточнюється.
- 26-річного постраждалого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів. Він отримав достатньо серйозні поранення, зокрема відкритий перелом кінцівки.