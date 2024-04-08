Російський спротив перейшов в режим вільного полювання: воєнне зведення Світана

Щодня росіяни здригаються від вибухів чи пожеж. І далеко не за кожним таким інцидентом стоять сили українських спецоперацій.

Яку тактику для себе зараз обрали російські партизани проаналізував у щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Сили спеціальних служб України підтвердили, що під час атаки чотирьох воєнних аеродромів Росії було вражено 7 літаків: чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200.

Світан пояснив, що ліквідацію літаків спричинило саме ефективне влучання і розрив бойової частини безпілотників.

Удари по НПЗ

Але не лише від дронів у окупантів великі проблеми. В російському Орську кілька разів за останній час проривало дамбу. Там зупинився один з найбільших нафтопереробних заводів в Орську.

Це суттєва втрата для росіян. Нафти в них буде тепер більше, ніж вони зможуть переробити. Вона піде на зовнішні ринки і, звісно, знизить ціну,

– підкреслив військовий аналітик.

Він вважає, що для Заходу такі удари вигідні, попри їхню пересторогу, адже вони буквально призводять до падіння цін на нафту.

Атака по Україні

Минулої ночі Україну атакувало 24 “Шахеди”, з яких сили ППО збили 17.

Шахеди йшли по заплутаних маршрутах і по цілях інфраструктури. 7 БпЛА, ймовірно, пройшло і вдарило саме по інфраструктурі,

– зауважив Світан.

Він впевнений, що двома головними цілями таких атак є тероризм населення, а також воєнна – аби зняти з лінії фронту більше ЗРК і зменшити щільність ППО.

Як працюють російські партизани

Також 7 квітня стало відомо, що в Росії горів унікальний криголам "Катерина Велика", яким так любив хизуватися ворог. Він саме перебував у Владивостоці на технічному обслуговуванні.

Світан вважає, що на таку ціль навряд сили витрачали б ССО України. Ймовірно, це справа рук російського спротиву.

Всередині Росії наростає протестний тиск. Розуміючи, що він буде знищений, якщо ним керуватимуть з центрів, опір просто виконує одномоментні завдання в режимі вільного полювання,

– зауважив полковник в запасі.

Він вважає, що такі події в Росії лише масштабуватимуться, аби виводити з ладу російську економіку. Оскільки вона вся переведена на воєнні рейки, отже є легальною воєнною ціллю.