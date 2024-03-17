Катастрофічні проблеми для Росії та фронту: чому атаки на НПЗ критичні для ворога
Удари по російських нафтопереробних заводах відбувається із небаченою частотою. Для Росії ці дронові атаки мають дуже неприємні як короткострокові, так і довгострокові наслідки.
Чи не найважливішим є те, що для росіян це матиме й негативні наслідки на фронті. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко пояснив в етері 24 Каналу, що це матиме суттєвий вплив на логістику окупантів.
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Ефективна тактика
Безпілотники українських спецслужб систематично вражають нафтопереробні заводи у Росії. Звісно, саме військові та стратегічні об'єкти на території Росії є пріоритетними для ударів дронами. Ці атаки мають як короткострокові, так і серйозні довгострокові наслідки для країни-агресора.
Абсолютно очевидно, що швидко поновити роботу військового виробництва чи заводу з переробки нафтопродуктів – неможливо. Щобільше, газо- та нафтовидобувна галузь часто, а подекуди й повністю працює на іноземному устаткуванні. Його під санкціями поновити не зможуть,
– зауважив Олексій Буряченко.
Звісно, росіяни можуть шукати знищені аналоги у Китаї, але вони все ще не зможуть вийти на ті об'єми та ефективність, які були у них на західних деталях.
"Якщо підбивати короткі проміжні підсумки – ця стратегія є надзвичайно ефективною. Адже Росія немає власних можливостей для переробки нафтопродуктів, а відповідно реалізації як бензину, так і дизелю на внутрішній ринок", – наголосив Буряченко.
Зауважимо, що Росія здебільшого експортує сировину – нафту та газ, які приносять найбільше коштів до їхнього бюджету. Це, однак, не стосується російських нафтопродуктів – їх переробляють будь-де, але не в Росії. Тобто фактично НПЗ на території Росії ледь-ледь вистачає для задоволення власного попиту.
Проблеми на фронті неминучі
Цікаво відзначити, що через війну Росії потрібно набагато більше палива, тому проблем у цій царині їм вистачало й до ударів дронами. Зараз же вони лише посиляться.
Якщо вивести з ладу декілька НПЗ, то це одночасно вплине на фронт, оскільки будуть величезні проблеми з логістикою, а також на ріст цін. Це ми вже можемо бачити – у Росії зростають ціни на нафтопродукти на звичайних заправках для побутових споживачів,
– пояснив політолог.
Ба більше, проблеми на фронті у росіян стануть справді разючими, адже вони не зможуть ані наступати, ані забезпечувати ефективну оборону. Бо швидкого постачання нафтопродуктів не буде.
Це відбувається паралельно з перевиборами Владіміра Путіна. Тож росіяни, ймовірно, будуть "у захваті" від таких змін на побутовому рівні. Очевидно, що зараз у Росії діставатимуть паливо з резервів, щоб швидко задовольнити попит. Але довго так розв'язувати цю проблему вони фізично не зможуть.
"Їм потрібно знову буде використовувати схеми обходу (санкцій – 24 Канал) або тіньовий танкерний флот, але у зворотному напрямку. Підсумовуючи, ЗСУ та наші спецслужби завдають такими ударами величезних проблем Росії", – додав Буряченко.
Враження російських НПЗ: актуально
- За останній час дрони СБУ успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії. Останнім з них був у Слов'янську-на-Кубані, що у Краснодарському краї. Вночі 17 березня безпілотники влучили у НПЗ, спричинивши велику пожежу в районі атмосферних колон. Джерело у Службі безпеки розповіло 24 Каналу, що вони й були ціллю удару.
- Напередодні, вранці 16 березня, дрон вразили завод у Сизрані, Самарської області. Зауважимо, що для цього безпілотник пролетів близько 1000 кілометрів. Місцеві опублікували кадри, на яких видно густий дим та пожежу. Цікаво, що російська влада пише про "з'ясування причин займання" на НПЗ. Пожежу, до слова, загасили лише за добу після влучання.
- Варто додати, що тоді ж дрони атакували й два інших заводи у Самарській області. Мовиться про Новокуйбишевський та Куйбишевський НПЗ. Усі заводи належали "Роснєфті". Разом ці (включно з Сирзанським) заводи переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти на рік. Це – майже 10% всієї нафтопереробки в Росії.