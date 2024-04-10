Не буде чим торгувати: удари по НПЗ перекреслюють надії Росії на перемовини з Трампом
Україна атакує нафтопереробні заводи Росії. Це величезний удар по економіці країни-агресорки, бо тепер Кремль втрачає інструмент для "викачування" ресурсів з регіонів.
Крім того, групи країн, які розглядають Росію як союзника у боротьбі проти Китаю, втрачатимуть вагу на Заході. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній.
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"Ми нічого не втрачаємо. Якщо ми знижуємо їхній потенціал, тоді ці групи, які розглядають Росію як союзника війни проти Китаю, будуть втрачати вагу на Заході", – сказав він.
Путіну нема чим торгувати
Тарас Загородній зазначив, що кремлівському диктатору Владіміру Путіну не буде чим торгувати з екслідером США Дональдом Трампом, якщо він знову очолить Білий дім. Наприклад, США не потрібна російська нафта. Також Кремль не зможе стати союзником Штатів у війні з Китаєм. Адже Росія перебуває у великій залежності від КНР, зокрема, в енергетиці.
Говорять, що Трамп буде торгуватися. А чим Путін буде торгувати? Йому немає чим торгувати. А коли немає чим торгувати, то Трамп зрозуміє, кому треба давати гроші,
– переконаний політолог.
Удари по НПЗ Росії: останні новини
- Аналітики ISW зауважують, що удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах змушують ворога шукати допомоги в Казахстану. Три неназвані джерела в галузі повідомили агентству Reuters, що Росія попросила Казахстан створити для неї "надзвичайний резерв" у 100 000 метричних тонн бензину.
- Одне з неназваних джерел заявило, що Казахстан і Росія вже навіть досягли угоди, яка дозволяє Москві використовувати запаси казахстанського бензину. Проте радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов спростував отримання подібних запитів від Росії.
- Атаки українських дронів по російському НПЗ від початку 2024 року змусили закрити приблизно 14% їх потужностей в І кварталі. Санкції США перешкоджають спробам Росії відремонтувати НПЗ. Західні компанії на тлі атак дронів по НПЗ посилили перевірки, щоб перешкодити Росії імпортувати запасні частини через треті країни, повідомило одне з джерел видання Reuters.
- Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що наслідки від атак на НПЗ Росії можуть вплинути на світові енергетичні ринки. Він порадив українцям зосередитися на ураженні інших цілей в Росії. Зокрема, тих, що мають безпосередній вплив на ситуацію на фронті.