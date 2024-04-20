Наше стратегічне завдання: чому важливо продовжувати удари по НПЗ ворога

Удари України по російських НПЗ впливають на боєздатність росіян на лінії фронту. Це стосується російської техніки, яка через успішні операції ЗСУ не отримує достатньої кількості палива для наступальних дій.

Таку думку 24 каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що удари по російських НПЗ будуть продовжуватись. Попри всі заклики США цього не робити, Україна продовжуватиме робити все для свого захисту.

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Удари по НПЗ важливі для України

За словами Коваленка, Україна потребує накопичення боєкомплекту для того, щоб продовжувати системність ударів. Для нашої країни продовження таких операції є важливе тим, що росіяни поступово відчувають на собі дефіцит паливо-мастильних матеріалів і російська техніка, яка є в зоні бойових дій, не отримує достатньої кількості цих матеріалів.

Військово-політичний оглядач нагадав, що у 2022 році, коли в росіян почав з'являтись дефіцит артилерійських боєприпасів, вони почали зменшувати інтенсивність наступальних дій, а також на деяких локаціях не могли тримати широку оборону. Так само буде з паливно-мастильними матеріалами. Лише для роботи на добу одного танка для наступу потрібна тонна палива та 100 кілограмів мастила.

Створення дефіциту палива для російських військ – це наше стратегічне завдання,

– підкреслив Коваленко.

Реакція США

Україна буде продовжувати свою справу, попри всі заклики США. На думку військово-політичного оглядача, якби Вашингтон дав нам F-35, ATACMS, зняв би заборону на використання цього по території Росії, тоді Україна буде знищувати виключно військові об'єкти.

"Хоча будь-який російський енергетичний компонент, в тому числі нафтопереробні заводи, є невід'ємною частиною і військової компоненти, бо все це йде в бюджет на допомогу війни проти України", – зауважив Коваленко.

Реакція світу на удари по російських НПЗ: що відомо

Речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що США не підтримують ударів України по російських нафтопереробних заводах. Така позиція Білого дому була озвучена на початку повномасштабного вторгнення.