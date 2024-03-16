Удар завдає максимальної шкоди: які наслідки атак українських дронів по ворожих НПЗ

Українські дрони регулярно атакують російські нафтопереробні заводи. Гучно буває у різних областях Росії.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен зазначив 24 Каналу, що безпілотники атакують на максимальній відстані – близько 1000 кілометрів. Він додав, що прилітає не по резервуарах, а по великій установці.

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"Це називається – установка первинної перегонки. Як правило, по ній ціляться. В принципі, без цієї установки неможливо переробляти нафту. Ні бензин, ні гас, ні дизель, ні олії уже не можна виробляти", – сказав Тизенгаузен.

Для ворога стає серйозною проблемою, коли ця установка, яка дорого коштує, виходить з ладу. Майже усе це західне обладнання закупалося у досанкційний період. Росіяни можуть це відремонтувати, але це буде дуже довго. А якщо пошкоджені унікальні деталі, то тоді доведеться замовляти їх в обхід санкцій.

Росія не може захистити НПЗ

Тобто виходить так, що окупанти не можуть захистити власні нафтопереробні заводи. Ворог має приблизно 40 – 45 НПЗ. Усі вони розташовані переважно у європейській частині Росії. Туди дістають українські БпЛА. Політтехнолог припускає, що Україна запускає десятки дронів за один раз – 50 – 70 безпілотників. Так одразу вражають кілька об'єктів.

Судячи з кількості, ми зараз дуже детально прораховуємо на які види дронів як реагують російські ППО. Бачимо, що багато з них просто недосяжні, непомітні,

– переконаний Борис Тизенгаузен.

Росіяни повністю закрили на пів року експорт бензину. Однак ціни на паливо зросли не через зменшення можливостей промисловості, а через чутки про те, що можуть зупинитися НПЗ.

"Якщо дізнаються, що ще й невідновлюване довгий час обладнання пошкоджено – все. Тобто внутрішні квоти, обмеження – це все буде, обов'язково", – сказав політтехнолог.

Українські дрони атакують російські НПЗ