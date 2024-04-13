Б'ють по репутації Кремля: в Україні вже розробляють турбореактивний безпілотник

Українські дрони здатні долати понад тисячу кілометрів та вражати НПЗ та інші важливі об'єкти на території Росії. Так, 2 квітня безпілотники завдали удари у двох містах в Татарстані, які розташовані на відстані понад 1200 кілометрів від кордону з Україною.

Військовий оглядач Роман Бочкала розповів 24 Каналу, що українські дрони завдають ударів не тільки по НПЗ в Росії, але й по репутації Владіміра Путіна. Водночас українські спеціалісти працюють над удосконаленням наших безпілотників.

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Долетять за Урал

Зараз, за словами військового оглядача, з'являється дуже багато нових розробок. Однак про них наразі не можна розповсюджувати інформацію. Проте впродовж навіть 2024 року українські дрони імовірно зможуть досягати цілей, які розташовані за Уралом.

Нещодавно я був на випробуванні турбореактивних крилатих ракет – безпілотних літаків. Це певний гібрид ракети та літака, який має турбореактивний двигун. Такий пристрій зможе летіти не тільки далеко, але і дуже-дуже швидко,

– пояснив він.

Стандартна швидкість такої ракети становить 300 кілометрів на годину, а при заході на ціль вона буде розганятися до 400 кілометрів на годину. Зараз ці безпілотні літаки працюють в тестовому режимі.

Болючі удари по іміджу

Удари по критичних об'єктах вглибині Росії є дуже великою репутаційною втратою для Путіна, оскільки він намагається контролювати медійне поле та розповідає, що в Росії "все добре", а так зване "СВО" "іде за планом".

Проте де ж воно "добре", якщо вже палає в Татарстані? А якщо завтра запалає в Новосибірськ чи на Далекому Сході. Навіть не здивуюся, якщо і там це відбудеться. Це лише питання часу,

– зауважив Бочкала.

Ми бачимо сьогодні, що українські сили можуть діставати ворога у глибокому тилу. При тому, що Росія є географічно найбільшою країною світу. Це є болючим ударом по іміджу Кремля, який звітує про те, що в Росії нібито "все чудово".

Українські дрони завдають ударів по економіці Росії

Вперше з початку повномасштабного вторгнення українські дрони долетіли до Татарстану. У місті Єлабуга було уражено підприємство з виробництва "Шахедів", а в Нижньокамську – НПЗ. Ці об'єкти розташовані на відстані понад 1200 кілометрів від кордону з Україною.

Також у ГУР повідомили, що у здійсненні цих атак українським силам допомагали "росіяни з українським корінням", а також "неідеологічні росіяни", які були завербовані та виконували завдання в обмін на гроші.

Внаслідок ударів по НПЗ, в Росії виникли проблеми з поставками пального. Зокрема його спрямовували в центральні регіони Росії з НПЗ, які розташовані далеко від центру країни. Також Москва збільшила закупівлі бензину у Мінська, зокрема у Мозирського заводу.