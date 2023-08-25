Ударів по Росії буде ще більше, — ексголова ЦРУ про ставлення до цих атак і чого чекати ще
Ексглава ЦРУ Девід Петреус вважає, що буде лицемірством сказати, що Україна не має права атакувати територію Росії. Адже Москва окупувала 15 – 17% території нашої держави.
Окрім цього, Кремль усіляко заохочує воєнні злочини, а не дотримання правил війни. Про це Петреус розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Атак по території Росії ставатиме більше
За словами колишнього директора ЦРУ, ключовим є те, що Україна повинна чітко показати: вона цілиться по військових об'єктах Росії та діє чітко в рамках законів сухопутної війни. За його словами, це дуже багато цілей:
- логістичні центри,
- склади з пальним тощо.
Було дуже цікаво спостерігати за тим, як українці завдають ударів по російській території, і їх буде ще більше, особливо те, що стосується морських дронів, цілого їхнього флоту. Тобто знову ж таки – тут українська винахідливість та інноваційність,
– заявив Петреус.
Він додав, що зараз весь приватний сектор України працює на допомогу ЗСУ, щоб зберегти територіальну цілісність нашої держави, і це чудово.
"І тому зараз країна з населенням менш ніж 40 мільйонів так ефективно протистоїть країні з населенням втричі більшим, і з економікою, яка перевершує українську. І це буде продовжуватися", – переконаний ексглава ЦРУ.
Він підсумував, що світ бачитиме дедалі більше прикладів, коли ця креативність проявлятиметься у різних варіантах:
- якими будуть ці дрони,
- як їх використовуватимуть,
- як вони боротимуться із засобами РЕБ та інші важливі речі.
Ексклюзивне інтерв'ю з Девідом Петреусом: дивіться відео
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Петреус висловлювався про контрнаступ ЗСУ
- Ексглава ЦРУ Девід Петреус також оцінив контрнаступальний рух Збройних Сил України. Він наголосив, що наші воїни "роблять усе правильно".
- Також він визнав, що контрнаступ почався пізніше, оскільки партнери, зокрема США, не надали достатньої кількості потрібної для нього зброї. Наразі українські захисники просуваються на Півдні та Сході.
- Окрім цього, Петреус наголосив, що російська оборона зараз "тріщить по швах". Одного дня наші військові зможуть прорвати її й піти вперед.