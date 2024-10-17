Будуть фантастичні наслідки, – Подоляк спрогнозував результат ударів по Росії

Україна продовжує завдавати ударів по Росії, використовуючи різні засоби, а також влаштовуючи певні акції на її території. Масштабування цих процесів дозволить прискорити розвал Росії.

Таку думку висловив 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зазначивши, що єдиний алгоритм протидії Росії – використовувати всі можливості, щоб посіяти серед росіян страх. До слова, українська розвідка повідомила, що 13 жовтня на російському аеродромі "Оренбург-2" "з невідомих причин" згорів літак Ту-134.

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Є 2 завдання

Масштабування ударів по території Росії, як підкреслив Подоляк, і знищення великої кількості об'єктів має 2 завдання.

Перше – суттєве пришвидшення ресурсного виснаження Росії. Виробництва падають, горять військові склади та паливні бази і ресурсу стає набагато менше.

А цей ресурс дефіцитний. Відповідно й на лінії фронту дефіцит. Це військові завдання. І тому, чим більше таких ударів, тим краще,

– наголосив він.

Друге – кількість таких сигналів викликає паніку, страх, дискусію, "сарафанне радіо".

Після цього будуть фантастичні наслідки. Люди почнуть усвідомлювати, що війна йде за вікном, вони сидять у бомбосховищі, звучить сирена, все горить. Вони все це обговорюватимуть і житимуть в стані війни,

– відзначив радник глави ОПУ.

Ще рік тому у Москві чи в Петербурзі про війну не згадували. Росіяни говорили про нічні клуби, що їх обмежують і вони не можуть поїхати відпочити. Вони не відчували війни, і їм було байдуже, що робить Владімір Путін, Ніколай Патрушев (помічник Путіна – 24 Канал) чи хтось інший.

Однак сьогодні інша ситуація. Тому що, як тільки завдається більше ударів, починаються розмови про те, що страшно і лячно. Тоді, за словами Подоляка, виникають зовсім інші настрої.

Зверніть увагу! В Санкт-Петербурзі 14 жовтня була проведена акція для працівників російського ВПК. Їм нагадали про персональну відповідальність за ведення війни проти України і закликали надсилати важливу інформацію ГУР за допомогою QR-кодів, які були розміщені на банерах та флаєрах учасників акції.

Росіяни достатньо агресивні. Їм обіцяли велич, а вони стоять на колінах. В певний момент вони цей страх реалізують через бунт. Це можна математично прорахувати. Математика дає розуміння того, що відбуватиметься в Росії далі,

– пояснив він.

Масштабування війни на територію Росії колись було теорією, а сьогодні це практика. Зараз вже можна бити по окупованій території – це само собою розуміється. Сьогодні відбувається сухопутна операція в російській області та завдаються удари в глибину, наприклад, по Орловській, Саратовській, Ленінградській, Московській областях.

Питання в іншому, і це, на жаль, не розуміють партнери України. Якщо завдано 10 ударів і перенесена війна на територію Росії, це ще не так відчутно з погляду соціального впливу.

Якщо ж буде 100 ударів, і їх відчують не 10 тисяч людей, а півтора мільйона, то тоді який розголос, які соціальні тенденції почнуться. Тому більше QR-кодів, більше звертань до ГУР, і більше ударів по території Росії,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг вважає, що атаки на російські склади з боєприпасами ще більше поглиблюють нестачу снарядів в російській армії.