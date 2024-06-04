США ніколи не забороняли Україні збивати російські літаки в повітряному просторі Росії, – Кірбі
У Білому домі висловилися щодо збиття російських літаків в повітряному просторі Росії. Там заявили, що США ніколи не забороняли Україні збивати літаки окупантів в повітряному просторі країни-агресорки.
Це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі у вівторок, 4 травня, про що повідомила кореспондентка української служби Голосу Америки Юлія Ярмоленко в соцмережі Х (раніше твітер).
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США не забороняли Україні збивати російські літаки в повітряному просторі Росії
У вівторок, 4 червня, Джон Кірбі розповів, що Сполучені Штати Америки ніколи не забороняли українським силам збивати російські літаки в повітряному просторі країни-агресорки.
Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково перебувають у повітряному просторі України. Вони можуть збивати літаки Росії, які становлять загрозу, що насувається, і роблять це з початку війни,
– сказав представник Білого дому.
Дозвіл Україні бити по Росії західною зброєю від США: що відомо
- Нещодавно на конференції державній секретар США Ентоні Блінкен зявив, що Джо Байден дійсно дав Україні дозвіл завдавати ударів по Росії переданою американською зброєю.
- За словами Блінкена, після початку наступу росіян на Харківщину, Україна запросила у США дозвіл на використання американської зброї для ударів по Росії. Це стосується безпосередньо атак на ворожих солдатів, які зосереджені з іншої сторони кордону, тобто атак на військові цілі.
- Держсекретар США зазначив, що "це дійшло до президента (Джо Байдена – 24 Канал), і, як ви вже чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою".