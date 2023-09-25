Важлива не їхня кількість: яка мета ударів по території Росії
Удари по Росії тривають. Дарма що дрони мають незначну кількість вибухової речовини, вони досягають цілей і завдають втрат ворогу.
Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь сказав 24 Каналу, що інтенсивність атак по країні-агресорці збільшуватиметься.
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"Удари не завжди можна вимірювати обсягом вибухової речовини. Тут високоточність має значення, а також яку ціль обирають", – наголосив Самусь.
Атаки спрямовані передусім на російські об'єкти військової інфраструктури, як-от аеродроми та заводи. Мета таких ударів очевидна – позбавити ворога можливостей вести війну проти України.
Крім того, постійні вибухи важливі ще й тим, що створюють неприйнятну ситуацію для російських громадян. Таким способом люди усвідомлюватимуть увесь тягар життя в країні, яка розпочала неспровоковану війну проти іншої.
Ударів буде більше
"Це постійний процес, інтенсивність якого нарощуватиметься, оскільки Україна набагато більше інвестуватиме в розробку і виробництво дронів", – зазначив Самусь.
Як відомо, у лютому Україна та Туреччина уклали угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Уже на початку липня в нашій країні почали будівництво заводу Bayraktar, на якому вироблятимуть безпілотники Bayraktar TB2, Akıncı та інших типів. Роботи планують завершити до 2025 року.
Що відбувається в Курську: останні новини
- Вранці 24 вересня український дрон атакував будівлю ФСБ у Курську. Звідти до найближчої точки на українському кордоні – близько 90 кілометрів.
- Того ж дня стався вибух на нафтопереробному заводі біля курського аеродрому. Джерела в розвідці зазначили, що було пряме влучання в будівлю.
- Уже 25 вересня під ударом опинилась будівля російського МВС у Курську. Попри підтвердження влучань, росіяни кажуть, що їхня ППО "спрацювала".