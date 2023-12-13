Рубати проблему в корені: як найкраще боротися з російськими FPV-дронами

Здатність Росії виготовляти велику кількість безпілотників відповідно відображається на фронті. Аби полегшити роботу нашим військовим на фронті, потрібно не допускати вироблення більшої кількості БпЛА.

Знищувати кожен окремий дрон – глобально не змінить ситуацію на фронті. Військовий експерт Сергій Грабський пояснив 24 Каналу, як ефективно розв'язати проблему з російськими БпЛА.

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Знищувати потрібно першопричину

У Росії добре налагоджено виробництво FPV-дронів. Тож на фронті їх абсолютно не жаліють. За день окупанти можуть використовувати на одному напрямку близько 30 дронів.

Росія відверто має більший економічний потенціал, ніж Україна. Тому ми маємо діяти не за наслідками, тобто не ганятися за кожним окремим дроном, а перерізати комунікації, які забезпечують поставки запчастин та компонентів з Китаю чи інших країн,

– наголосив Сергій Грабський.

Зокрема, важливо з'ясовувати, де розміщені місця з виробництва дронів та завдавати ударів по них, а також знищувати місця, з яких дрони запускають. Цьому може посприяти активна розвідка.

Нещодавно розслідувачі виявили, де у Росії виготовляють дрони . Мовиться і про "Ланцети", і про "Шахеди. Заводи розташовані у Калузі (300 кілометрів від України), Іжевську (1300 кілометрів від України), Єлабузі (1200 кілометрів від України).

"Критично важливим для нас є питання радіоелектронної боротьби. Але треба зрозуміти, що це може бути здійснено виключно на державному рівні. Тобто усвідомлення необхідності прикрити все поле бою має бути пріоритетним", – пояснив військовий експерт.

З іншого боку – важливим моментом є виготовлення дронів в Україні, аби давати ворогові відсіч.

Сергій Грабський про ефективний спосіб боротьби з російськими дронами: дивитись відео

Дрони на полі бою: що відомо