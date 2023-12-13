Уничтожать каждый отдельный дрон – глобально не изменит ситуацию на фронте. Военный эксперт Сергей Грабский объяснил 24 Каналу, как эффективно решить проблему с русскими БпЛА.

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Уничтожать нужно первопричину

В России хорошо налажено производство FPV-дронов. Так что на фронте их совершенно не жалеют. За день оккупанты могут использовать на одном направлении около 30 дронов.

Россия откровенно обладает большим экономическим потенциалом, чем Украина. Поэтому мы должны действовать не за последствиями, то есть не гоняться за каждым отдельным дроном, а перерезать коммуникации, обеспечивающие поставки запчастей и компонентов из Китая или других стран.

– подчеркнул Сергей Грабский.

В частности, важно выяснять, где расположены места по производству дронов и наносить удары по ним, а также уничтожать места, с которых дроны запускают. Этому может помочь активная разведка.

Обратите внимание! Недавно расследователи обнаружили, где в России изготавливают дроны. Речь идет и о "Ланцетах", и о "Шахедах. Заводы расположены в Калуге (300 километров от Украины), Ижевске (1300 километров от Украины), Елабуге (1200 километров от Украины).

"Критически важным для нас вопрос радиоэлектронной борьбы. Но надо понять, что это может быть осуществлено исключительно на государственном уровне. То есть осознание необходимости прикрыть все поле боя должно быть приоритетным", – пояснил военный эксперт.

С другой стороны, важным моментом является изготовление дронов в Украине, чтобы давать врагу отпор.

Дроны на поле боя: что известно