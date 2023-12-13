Знищувати кожен окремий дрон – глобально не змінить ситуацію на фронті. Військовий експерт Сергій Грабський пояснив 24 Каналу, як ефективно розв'язати проблему з російськими БпЛА.
Вас може зацікавити Як двом волонтерам з Прикарпаття вдалося за місяць створити унікальний наземний дрон
Знищувати потрібно першопричину
У Росії добре налагоджено виробництво FPV-дронів. Тож на фронті їх абсолютно не жаліють. За день окупанти можуть використовувати на одному напрямку близько 30 дронів.
Росія відверто має більший економічний потенціал, ніж Україна. Тому ми маємо діяти не за наслідками, тобто не ганятися за кожним окремим дроном, а перерізати комунікації, які забезпечують поставки запчастин та компонентів з Китаю чи інших країн,
– наголосив Сергій Грабський.
Зокрема, важливо з'ясовувати, де розміщені місця з виробництва дронів та завдавати ударів по них, а також знищувати місця, з яких дрони запускають. Цьому може посприяти активна розвідка.
"Критично важливим для нас є питання радіоелектронної боротьби. Але треба зрозуміти, що це може бути здійснено виключно на державному рівні. Тобто усвідомлення необхідності прикрити все поле бою має бути пріоритетним", – пояснив військовий експерт.
З іншого боку – важливим моментом є виготовлення дронів в Україні, аби давати ворогові відсіч.
Сергій Грабський про ефективний спосіб боротьби з російськими дронами: дивитись відео
Дрони на полі бою: що відомо
- На Лимано-Куп'янському напрямку загострюється ситуація. Адже окупанти досі намагаються захопити Куп'янськ і для цього використовують чимало засобів. Однак застосування дронів там зараз ускладнене як для українських, так і російських військових через несприятливі погодні умови.
- Командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї бригади Юрій Федоренко розповів, що за останні 7 місяців зросла кількість FPV-дронів, які виробили в Україні. Однак зважаючи на можливість Росії виготовляти в рази більше дронів, українським військовим необхідно якомога більша кількість безпілотників, аби досягнути паритету.
- Додамо, що як для безпілотників, так і для ракет Росія використовує західні компоненти. Так, мікросхеми західного виробництва виявили в ракетах Х-101, "Шахедах", БпЛА "Орлан", танках "Прорив"; РСЗВ "Торнадо".