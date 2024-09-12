"Зими там холодні": чи здатна Україна загнати Росію в блекаут

Росія хоче проведення переговорів, але на ультимативних умовах. Насправді Україна має важелі впливу, які можуть кардинально змінити ситуацію.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, додавши, що напередодні Саміту миру Владімір Путін вимагав, щоб Україна відмовилась від 4 областей. Очевидно, що ніхто ніколи не пристане на такі вимоги.

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Чи можливий блекаут у Росії

Поки Путін буде при владі, війна продовжуватиметься, а Росія намагатиметься знищити Україну всіма можливими методами. Тому ворога треба також поставити у незручні умови.

Наприклад, росіяни зараз наближаються до зими, а зими у них холодні. Уже починаються удари дронами по їхній енергетиці, по НПЗ. До речі, зараз Росія припинила експорт нафтопродуктів,

– зауважив політолог.

Україна має велику перевагу, якої ще не було у 2023 році. Це далекобійні дрони, які можуть атакувати. На території країни-агресорки є підстанції, Курська АЕС. Україна вже пошкодила один з реакторів Ростовської АЕС.

Уявіть собі, що Україна влаштовує в Москві блекаут. Як саме? Газорозподільні мережі, які дають тепло і світло. Буде колапс, хаос. Хто взагалі сказав, що Україна обговорюватиме питання власних поступок. Навпаки ми маємо шанс вибити росіян з війни вже цієї осені чи зими,

– підкреслив Тарас Загородній.

Саме тоді ситуація піде за іншим сценарієм. Не треба забувати, що у випадку хаосу самі росіяни почнуть грабувати один одних. До того ж є багато національностей, які зазнали принижень.

Варто згадати, якою у 2023 році була зима. Люди були без світла, тепла, розводили багаття на вулицях. Влада виявилася абсолютно не готовою до таких проблем.

Це ми бачимо й на прикладі Ростовської області, коли два тижні не могли погасити нафтобазу, яка просто горіла. Україна може перебити, наприклад, газогони, зупинити експорт російського газу. Тоді почнеться досить серйозний колапс,

– наголосив політолог.