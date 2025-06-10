Це теж перемога, – дипломат пояснив, чому удари по Росії мають подвійний позитивний ефект

Україна успішно атакує військові об'єкти на території Росії. У такий спосіб можливість окупантів завдавати ударів по Україні різко знизиться. Також у нашої держави зростуть можливості ламати ланцюги постачання ресурсів російській армії.

Крім того, удари по Росії призводять падіння духу та мотивації ворога. Це 24 Каналу зауважив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.

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"Внутрішня нервозність ворога – це теж перемога. Наші герої, крім знищення конкретного об'єкта, так само знищують впевненість ворога. Ці всі точкові удари знищують певність цього населення, що воно може у чомусь перемогти. Мені здається, це подвійний позитивний удар", – сказав він.

Будуть хороші результати

Володимир Огризко зазначив, що Україна застосовує для атак нові системи озброєння, які дуже швидко прилітають на територію Росії. Наша держава має потужні ракетні системи. Об'єкти у межах Московської області, ті, що розташовані ще приблизно на 700 кілометрів вглиб на схід, будуть під вогневим контролем України.

Тому різко знизиться можливість окупантів завдавати ударів по нас. З іншого боку, у нас дуже зростуть можливості ламати ланцюги постачання російській окупаційній армії. Разом це дасть дуже хороший результат,

– підкреслив він.

До слова, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив, у чому важливість удару по аеродрому "Саваслєйка", який відбувся у ніч на 9 червня. Операція стала однією з найвдаліших. Тому що Україна могла уразити важливу авіацію для росіян. Після таких атак росіяни змушені змінювати свою авіацію та заново планувати нові удари.