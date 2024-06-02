Досі немає необхідних систем і дозволів, – Зеленський про рішення Заходу щодо ударів по Росії
Володимир Зеленський розповів, що на кордоні з Україною Росія зосереджує артилерію, далекобійну зброю, С-300. Проте наша держава досі не має достатньо дозволів на удари західним озброєнням по території агресора.
Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ на конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі. Водночас Росія регулярно продовжує обстрілювати Україну з власної території.
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Україна немає дозволів
Росія на кордоні з Харківською областю зосереджує різне озброєння, яким завдає ударів по регіону. Володимир Зеленський вказав, Москва не прибирає його, тому що знає, що Україна не може вдарити по ній західною зброєю.
Президент вказав, що Збройні Сили не б'ють по цивільній інфраструктурі. А росіяни атакують дамби, енергетику, школи, університети. Коли Україна говорить про дозвіл на удари по території Росії, вона має на увазі військові аеродроми, з яких агресор регулярно обстрілює нашу країну.
І тому ми про це порушували питання. Ми вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати HIMARS по Харківському регіону, саме по прикордонні з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів. Звідки Росія б'є? Постійно, абсолютно спокійно, знаючи, що Україна не б'є у відповідь,
– вказав Зеленський.
Президент вказав, що в України немає відповідних систем і немає відповідних дозволів.
Дозвіл на удари по Росії
- Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні. Держсекретар США вже офіційно підтвердив, що Джо Байден дав відповідний дозвіл.
- Станом на зараз 13 країн-партнерів офіційно повідомили, що не проти використання їхньої зброї для атак на країну-агресорку. Ідеться про Францію, Литву, Латвію, Канаду, Швецію, Естонію, Польщу, Фінляндію, Чехію, Велику Британію, Нідерланди, Німеччину та США.
- Зокрема, повідомляється, що Україна може бити по аеродромах Курської та Бєлгородської областей французькими та британськими ракетами. Проте такі операції будуть обмежені, оскільки українські Су-24, оснащені цим озброєння, повинні близько підлетіти до кордону. Для таких завдань краще підходять F-16.