Пані посол пояснила, чому США мають дозволити Україні бити західною зброєю по Росії
Джерело:CBS News
Посол України у США Оксана Маркарова висловилася щодо ударів по Росії американською зброєю. Українська дипломатка зазначила, що Сполучені Штати мають дозволити це робити.
Маркарова наголосила в інтерв'ю CBS News, що українські війська ведуть оборонну війну. Саме тому наша держава повинна мати право бити зброєю партнерів по місцях, звідки агресор здійснює атаки.
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США мають дозволити використовувати зброю для ударів по Росії
Пані посол, після повернення з України та візиту до Києва держсекретаря Ентоні Блінкена, зазначила, що наша держава вже два роки веде дискусію з США щодо завдавання ударів по Росії американською зброєю.
Ми маємо право захищатися. І захищаємо себе незалежно від того, чи завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території,
– пояснила Маркарова.
Водночас вона не стала казати, на якому етапі Україна перебуває щодо цього питання в дискусіях із США чи будь-якими іншими партнерами. Однак підкреслила, що очевидно, що Росія – є агресором.
"Отже, правила ООН, міжнародне право і всі інші правила, які існують в цій країні, і які, до речі, Росія порушила, дають нам чітке право захищатися, завдаючи ударів по агресору, чи то на нашій території, чи то там, звідки він розпочинає або починав атаку", – зазначила дипломатка.
У Франції також просять дозволити Україні бити по Росії
- Голова комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж закликав французьку владу зняти заборону Україні щодо вдаряння французькою зброєю по російській території. Він зауважив, що таке рішення буде повністю законним, адже воно "покладе край неприйнятній асиметрії між агресором та жертвою".
- Водночас Бурланж наголосив, що Франція та західні партнери не мають бажання воювати із Росією та "втручатися у театр воєнних дій". Депутат зазначив, що право на самооборону виключає право на захист території агресора.
- Варто зазначити, що до цього на початку травня під час візиту до Києва міністр закордонних справ Британії Девід Камерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю по території Росії. За його словами, лише Київ вирішує, як, коли та по яких цілях застосовувати британську зброю.