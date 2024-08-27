США обговорюватимуть з Україною зняття обмежень на удари по Росії, однак непублічно

США знають про заклики України зняти обмеження на застосування західної зброї по території Росії. Проте розмови про це будуть проводитися конфіденційно.

Про це на брифінгу розповів заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Удари по зброєю США по Росії

Джон Кірбі зазначив що Володимир Зеленський неодноразово, як публічно, так і приватно, просив дозволити України бити більше російських військових цілей переданою США зброєю.

Зрозуміло, чому він так чинить: його країна зазнала нападу. Але, як я вже говорив багато разів, ми продовжимо говорити з українцями, але робитимемо це в приватному порядку,

– сказав він.

Він також зазначив, що не може коментувати можливі зміни в політиці США щодо цього питання – наразі їх немає.

Зазначимо, що Кірбі під час виступу також згадав і масовану атаку Росії по Україні, що відбулася 26 серпня 2024 року. Представник Білого дому назвав атаку "класичним ходом у стратегії Владіміра Путіна". Сполучені Штати зосереджені над подальшим зміцненням української протиповітряної оборони.