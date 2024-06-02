Зеленський вважає, що США мають дозволити бити по Росії ракетами ATACMS
Джерело:The Telegraph
Україна отримала дозвіл бити по території Бєлгородської області, однак із певними обмеженнями. Президент також вважає, що США повинні дозволити використовувати для ударів по ворогу ракети ATACMS.
Президент Володимир Зеленський під час виступу на безпековій конференції в Сінгапурі сказав, що Сполучені Штати повинні дозволити Україні уражати військові об'єкти на території Росії далекобійними ракетами ATACMS. він подякував американському президенту Джо Байдену, але заявив, що обмеження мають бути зняті.
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Росія постійно веде вогонь
Під час свого виступу український лідер поставив риторичне запитання, чи достатньо того дозволу, який ми вже отримали. Зеленський вважає, що цього недостатньо.
Чому? Тому що я навів вам приклад аеродромів, з яких Росія постійно веде вогонь, спокійно знаючи, що Україна не буде стріляти у відповідь, бо не має відповідних систем і дозволів,
– пояснив президент.
За його словами, Росія продовжує використовувати далекобійну артилерію та близько 300 систем озброєння з десятками тисяч ракет на своєму боці кордону, щоб атакувати Україну. Володимир Зеленський наголосив. що росіяни збирають там зброю і не прибирають її, бо знають, що Україна не може націлити на них західні озброєння, навіть якщо вони стрілятимуть по нас.
Україна втрачає можливість стримати
- У Інституті вивчення війни вважають, що відсутність ясності щодо обмежень США на використання Україною зброї, наданої США, для завдання ударів по військових цілях на території Росії втрачає можливість стримати подальші наступальні зусилля ворога півночі України.
- Директор Ради національної безпеки США у справах Європи Майкл Карпентер сказав, що політика США, яка дозволяє українським силам завдавати ударів по певних російських військових об’єктах у Росії, стосується тільки прикордонних територій та має на меті дозволити українцям захистити себе.
- Видання Politico повідомило з посиланням на двох людей, близьких до адміністрації президента України, що українські посадовці розчаровані обмеженнями.