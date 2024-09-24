Удари вглиб Росії: Зеленський заявив, що порушить це питання під час зустрічі з Байденом

Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Джо Байденом порушить питання стосовно ударів вглиб Росії західною зброєю. Український лідер проситиме дати дозвіл на подібні удари.

Про це президент України розповів в інтерв'ю журналістам ABC News. Окрім цього, Зеленський окреслив для чого потрібно нашій державі потрібно зняття обмежень на далекобійні удари.

До теми У Байдена спитали, чи він уже дозволив Україні удари по Росії далекобійною зброєю

Що сказав Зеленський про далекобійні удари по Росії

Володимир Зеленський наголосив, що зняття обмежень з далекобійної західної зброї дозволить Україні завдати ударів по російських авіабазах, які окупанти використовують для запуску сотень керованих авіабомб на східні області України.

Президент України також вважає, що інші союзники, такі як Франція, Велика Британія, Італія та Німеччина, дозволять подібні удари, але після подібного рішення США.

Головна роль у Сполучених Штатах, у президента Байдена. Усі дивляться на нього. Нам це потрібно, щоб захистити себе,

– підкреслив український лідер.

Журналісти зазначили, що прохання Зеленського про удари вглиб Росії західною зброєю надійшли на тлі запеклих боїв на Сході України, де Росія має просування останніми тижнями. Російські сили також досі намагаються зупинити операцію України в Курській області. Зеленський зауважив, що Путін "боїться" Курської операції.

"Це правда. Він дуже її боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може їх захистити, що він не може убезпечити всю свою територію", – пояснив президент України.

Володимир Зеленський також сказав, що Україна розпочала раптову операцію у Курській області через розвідувальні дані, які свідчили, що Росія готувалася здійснити власний наступ на Сумську область України.