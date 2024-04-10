Жодного разу Україна не використовувала для атак по Росії західну зброю, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Союзники України проти використання західного озброєння для атак по території Росії. Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ застосовують лише зброю українського виробництва.
Також президент наголосив, що українська армія не атакує цивільних росіян. Ціллю України є об'єкти, які країна-агресорка використовує у війні проти нашої країни.
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Удари по території Росії
Володимир Зеленський пояснив, що умовою отримання західної зброї було те, що о Україна не застосовуватиме її для ударів по території Росії. Україна виконує цю вимогу.
Я можу це підкреслити це раз: жодного разу, жодною західною зброєю, жодною амуніцією ми не атакували і навіть не відповідали після російських атак. Не відповідали по території Російської Федерації. Це факт,
– сказав він.
Президент наголосив, що вся зброя, яку використовує Україна для ударів у відповідь на агресію на нашій території, виробляється виключно нашою державою. Окрім цього ЗСУ б'ють лише по військових або енергетичних цілях на території Росії. Як зазначив Зеленський, наша держава не використовує будь-яку зброю проти мирного населення.
Вибухи у Росії
- Безпілотники 9 квітня атакували російський Борисоглєбськ. Під ударом опинився місцевий навчальний авіаційний центр. Він розташований у Воронезькій області. Там також розташований і авіаремонтний завод.
- Вночі 5 квітня дрони атакували аеродром у Єйську. Внаслідок удару пошкоджено російський літак-амфібію "Бе-200". На опублікованих у мережі знімках видно, що в літака відсутня частина лівого крила, а на плитах є сліди палива.
- Українські дрони 2 квітня вперше від початку війни атакували заводи в Татарстані. Зокрема, вдарили по підприємство, де окупанти збирають "Шахеди" – є суттєві руйнування. Атаковані об'єкти розташовані за 1200 кілометрів від кордону з Україною.