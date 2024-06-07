Мають горіти кожного дня: як удари по російських НПЗ впливають на ворожу ППО

Українські безпілотники атакують російські нафтопереробні заводи, що має негативні наслідки для Росії. Нещодавно Головне управління розвідки провело успішну операцію, здійснивши атаку дронів на нафтобазу у Бєлгородській області.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що удари ГУР по території Росії призводять до зменшення кількості вироблення авіаційного палива. Окупантам доводиться стягувати із фронту системи ППО, щоб захищати свої нафтобази.

Дивіться також СБУ за 2 місяці вразила нафтопереробні потужності, які приносять Росії 55% експортного виторгу

На що впливають атаки безпілотниками

Роман Світан зазначив, що удари по російських НПЗ впливають на щільність протиповітряної оборони ворога по лінії фронту.

Росіянам доводиться знімати із лінії зіткнення певну кількість зенітно-ракетних комплексів, ймовірно, "Бук" та "Панцир". Вони направляють їх в сторону нафтопереробних заводів, бо розуміють, що НПЗ важливіші, ніж військові частини на фронті,

– зауважив військовий експерт.

Він наголосив, що Україні це вигідно, адже таким чином вдається розосередити системи протиповітряної оборони окупантів.

У росіян НПЗ мають горіти кожного дня, щоб вони забрали свої зенітно-ракетні комплекси із лінії фронту,

– підкреслив Світан.

Масштабна атака по російських НПЗ