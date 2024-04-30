Україна знайшла слабину: що може знищити Росію поза полем бою

Атаки дронами по російських НПЗ призводять до значних втрат економічної спроможності країни-агресорки. Україна має покращувати свій військовий потенціал, щоб створювати більше проблем для ворога у виробництві нафтопродуктів та стати вигідним партнером для союзників.

В Україні повинна бути тотальна мілітаризація економіки, спрямована на виробництво зброї. Про це розповів 24 Каналу політолог Тарас Загородній, зазначивши, що наша країна може перемогти тільки з механізацією армії, що дасть можливість закривати хоча б 50% потреб ЗСУ.

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Завдання України

Україна має сфокусувати увагу й на перенесення війни на територію Росії, зокрема удари по НПЗ. Це знищить економічний потенціал Росії. За словами політолога, США розглядають Росію як потенційного союзника у війні проти Китаю – це своєрідний засіб тиску України на союзників.

Стратегія перемоги України – поставити західний світ перед фактом: або вони (партнери України – 24 Канал) розв'язують маленьку проблему, тобто забезпечують Україну всім, що потрібно, або Україна створить велику проблему – зруйнує російські нафтопроводи, газогони та компресори до того стану, що економіка Росії просто почне розвалюватись,

– сказав Загородній.

Він вважає, що Україна повинна концентруватися на виробництві своєї зброї не лише для власних потреб, але й для експорту, щоб наповнювати український бюджет. Варто співпрацювати з іноземними військово-промисловими комплексами, аби показувати свою військову міць та бути корисними для підтримування миру у світі.

Варто виходити на інтеграцію із серйозними виробниками американського ВПК. Тоді ми станемо корисними для їхніх нафтових корпорацій і підприємств. Я вас запевняю, таким чином ми покажемо, що з нами вигідніше дружити, ніж сваритися. Така стратегія зовсім по-іншому поміняє хід війни,

– зауважив Тарас Загородній.

Які проблеми у Росії

Збільшення кількості дронів дає можливість Силам оборони руйнувати ще більше російських НПЗ. Нещодавно були вибухи у Краснодарському краї. Пошкоджене обладнання на газогонах чи нафтопроводах росіянам важко і довго міняти, адже воно не є вітчизняним.

Якщо один компресор просто ламається, то мінімум на місяць, а може й на пів року, нафтопровід не працює. Тоді нафту треба завозити залізничним транспортом, а це дуже дорого і велике навантаження на залізницю. Це реальна можливість розпаду російської економіки,

– висловився політолог.

Загородній наголосив, якщо у Росії не буде можливості експортувати нафту, адже це один з основних ресурсів заробітку, та зникне можливість викачувати її з регіонів – тоді стане можливим розпад економічної системи Кремля.

Удари по НПЗ Росії