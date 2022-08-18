З Нової Каховки зробили другу Чорнобаївку, – Хлань про вибухи російських військових складів

Напередодні, 17 серпня, у мережі з'явилося кадри зруйнованої ворожої бази у Новій Каховці. Там окупанти отримали чергову порцію "бабовни".

Про це 24 каналу розказав депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань. Він зауважив, що оприлюднене відео дещо старіше. На ньому показано наслідки попередніх вибухів у Новій Каховці.

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За словами Хланя, це сталося раніше, коли там відбулася серія вибухів і було знищено низку складів, які росіяни концентрували у місті та на його околицях.

З Нової Каховки зробили другу Чорнобаївку. У Новій Каховці останнім часом була дуже велика концентрація зброї, озброєння, важкої техніки, яку підтягували туди окупанти,

– додав він.

Як окупанти накопичували техніку у Чорнобаївці

У перші місяці повномасштабної війни загарбники організували в окупованій Чорнобаївці зручний та великий логістичний хаб. Там була військова база ЗСУ, гелікоптерний та цивільний аеродроми. Усе це росіяни використовували для накопичення свого озброєння та техніки.

Знаючи про це, Збройні Сили України почали завдавати туди прицільних ударів, поступово знищуючи накопичені резерви ворога. Після кожного такого удару в Україні рахували "серії Чорнобаївки".

Згодом окупанти навели туди протиповітряну оборону, що ускладнило завдання – Чорнобаївка стала на певний період недосяжною. Однак з приходом нового озброєння влучання ЗСУ по Чорнобаївці відновили, і те, що росіяни встигли там накопичити, було знищено.

Нова Каховка не стала безпечнішою для росіян

Після цього загарбники вирішили, що безпечнішою для них буде Нова Каховка, адже вона розташована далі від лінії фронту. Вони почали накопичувати склади там, але зміна локації не врятувала – Нова Каховка стала для росіян наступною Чорнобаївкою, адже ЗСУ стали нищити їхні об'єкти й там.

Як пригадав Хлань, усе розпочалося з дуже потужного вибуху, детонація боєприпасів після якого тривала майже добу. Тоді було знищено понад 1000 тонн боєприпасів та пального.

Далі починалося системне знищення складів, розташованих на околицях Нової Каховки – у Райському, Таврійську, промзоні Сокіл та промзоні Нової Каховки. Ліквідували усе, що туди постягували окупанти.

"Після того наші Збройні Сили взялися за транспортні артерії, мости, щоб перебити логістичне постачання з лівого берега на правий всього того, що вони накопичували", – додав військовий.

Ворог ховає техніку глибше

Після пошкодження логістичних артерій окупанти вже просто не могли підтягувати та накопичувати велику кількість зброї у Новій Каховці та Олешках. Однак, стало відомо, що вони вирішили розміщувати свою техніку ще далі.

Спершу вони подумали, що кращим варіантом буде Брилівка, але там було знищено 40 вагонів зі зброєю та пальним, а також склади, розташовані біля тамтешньої залізничної станції. Тоді окупанти вирішили, що безпечніше буде використовувати Генічеський район – іншу залізничну гілку, що йде на Мелітополь. Наступні вагони потягнули в Новоолексіївку і хотіла розвантажувати там, але влучання наших ракет фактично вибило залізничні поставки в Херсонську область.

Тому окупанти почали розосереджувати цю техніку та вже не накопичувати її на великих базах, а робити менші склади у більшій кількості,

– підсумував Хлань.

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