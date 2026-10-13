Росія повертається у кам'яний вік: удари по "Яндексу" започаткували новий етап війни

Аналітика від Дмитра Гордона про атаки по російському "Яндексу", цілі української балістики та російських пропагандистів у Європі.

Удари по російських дата-центрах, зокрема об'єктах "Яндекса", знаменують перехід до принципово нового етапу ведення бойових дій. Росія, попри свої імперські амбіції, виявилася критично вразливою до високотехнологічних атак на її інформаційну інфраструктуру. Ця вразливість зумовлена не лише точністю українських ударів, але й специфікою російського законодавства та міжнародними санкціями.

Український журналіст Дмитро Гордон спеціально для 24 Каналу проаналізував, як країна-агресорка буде намагатись боротись з наслідками таких атак. Також він розкрив цілі української балістики як окремий тиск на Кремль та детальніше розповів про російських пропагандистів, які тепер не можуть вільно почуватись у країнах Європи.

Наслідки ударів по об'єктах "Яндекса"

Знищення російських дата-центрів – це не просто тимчасові незручності для користувачів інтернету, це прямий шлях до паралічу всієї державної та військової машини агресора. Як зазначають фахівці, вбити російські дата-центри означає вбити саму Росію.

Головна проблема для Москви полягає у відсутності можливості диверсифікувати ризики. На відміну від України, яка заздалегідь подбала про заміщення та має розподілену систему збереження даних, російські компанії та державні установи стали заручниками власної ізоляційної політики.

За російським законодавством, вони не мають права робити резервні копії та розміщувати їх на серверах в інших країнах. Усе має зберігатися виключно на території Росії. Враховуючи те, що архітектура їхніх мереж є надзвичайно централізованою, виведення з ладу ключових вузлів призводить до каскадного обвалу систем.

Деталі атак по "Яндексу": дивіться відео

Додатковим фактором є технологічне ембарго: Росія відчуває гострий дефіцит обладнання для відновлення пошкоджених серверних потужностей. У такий спосіб кожен успішний удар по дата-центру завдає непоправної шкоди, яку неможливо швидко компенсувати.

Технологічний колапс, спровокований ударами по дата-центрах, накладеться на загальну соціально-економічну деградацію Росії. Путінський режим вибив з-під країни останню опору стабільності.

Цікаво! Після ударів по дата-центрах "Яндекса" у мережі різко впала активність російських ботів. Через пошкодження інфраструктури щонайменше 84 сервіси Yandex Cloud стали недоступними. Такі збої можуть сповільнити роботу онлайн-сервісів або повністю закрити до них доступ.

Якщо в Москві, місті переможного середнього класу, зникне інтернет та виникне дефіцит базових ресурсів, таких як бензин, це може стати каталізатором непередбачуваних процесів. Російська влада панічно боїться втрати контролю над столицею. Навіть зараз, попри жорсткі репресії, у Москві спостерігаються поодинокі прояви незгоди, коли молодь намагається використовувати дозволені мітинги для антиурядових гасел.

Відсутність зв'язку та доступу до інформації не лише ускладнить мобілізаційні заходи, але й зруйнує ілюзію нормальності, яку Кремль роками вибудовував для мешканців мегаполісів.

Українська балістика: нові аргументи відплати

Ситуація для Росії найближчим часом суттєво погіршиться завдяки розширенню українського арсеналу засобів ураження. Окрім безпілотників, які вже успішно долають сотні кілометрів російської території, на арену виходить вітчизняна балістична зброя.

Очікується, що невдовзі українські балістичні ракети почнуть завдавати ударів по військових та інфраструктурних об'єктах на території країни-агресорки. Це кардинально змінить правила гри, адже балістичні цілі набагато складніше перехопити наявними у Росії засобами протиповітряної оборони.

Україна має великий вибір засобів відплати, і ці удари стануть дзеркальною відповіддю на російський терор проти мирного населення, зокрема на трагедії у Прилуках, Краматорську та Запоріжжі. Проте, на відміну від росіян, українські Сили оборони цілять виключно по легітимних цілях – військових базах, логістичних хабах та критичній інфраструктурі, яка забезпечує функціонування путінської машини смерті.

Російським пропагандистам в Європі тепер неспокійно

Окремої уваги заслуговує реакція цивілізованого світу на російську загрозу. Європа, яка ще кілька років тому здавалася нерішучою, сьогодні кардинально змінила свій підхід. Усвідомлення того, що падіння України відкриє шлях варварським ордам далі на Захід, змусило європейські уряди діяти на випередження.

Країни Балтії та Польща вже доводять свої оборонні бюджети до рекордних п'яти відсотків, паралельно посилюючи контррозвідувальні заходи. Затримання російських пропагандистів та агентів впливу, таких як автори Z-каналів у Чорногорії, свідчить про те, що на російську агентуру оголошено справжнє полювання.

Росіянам більше не раді у вільному світі, їхні візи та дипломатичні прикриття втрачають свою силу. Замість європейських курортів їм залишається внутрішній туризм на Алтай чи за Урал, де регулярно палають нафтопереробні заводи. Ця тотальна ізоляція, помножена на внутрішні інфраструктурні катастрофи та епідеміологічні загрози, не залишає путінській Росії жодних шансів на майбутнє.

Країна, чиєю єдиною національною ідеєю стало псування життя іншим, неминуче зіткнеться з наслідками власної агресії, і українські високоточні удари є лише першим етапом цієї історичної відплати.