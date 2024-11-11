Ворог завдав авіаударів по Запоріжжю: в якому стані поранені

Внаслідок авіаударів по Запоріжжю постраждали десятки людей, серед них п’ятеро дітей. Двоє з них перебувають у важкому стані, медики надають необхідну допомогу.

У Запоріжжі після нічних авіаударів російських військ кількість постраждалих зросла до 23 осіб. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на МВС України.

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Що відомо про постраждалих та загиблих внаслідок удару Росії по Запоріжжю

Серед поранених п’ятеро дітей, три хлопчики 4, 16 і 17 років та дві дівчинки 15 та 17 років. Один з постраждалих помер від отриманих травм.

Зверніть увагу! На цей момент у лікарнях Запоріжжя перебувають дев’ять поранених. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Повідомляється, що на місцях ударів працюють рятувальні служби.

Удар Росії по Запоріжжю 11 листопада