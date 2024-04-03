Найбільший страх для росіян: атаки БпЛА сіють неймовірну паніку в країні-агресорці

Росіяни дуже налякані через удари українських безпілотників по військових об'єктах на території країни-агресорки. Більшість досліджень показує, що зараз для громадян Росії це чи не найбільший страх.

Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, навіть коли росіяни просто чують шум, у них з'являється паніка, що це можуть бути українські дрони.

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"Серед усіх страхів на першому місці – українські безпілотники. В інших опитуваннях – на другому або третьому місці. Але у будь-якому випадку входять у трійку. Тому я впевнений, що ми змогли навести паніку", – сказав він.

Наслідки ударів по заводах Росії

Михайло Шейтельман зазначив, що насамперед завдяки атакам на нафтопереробні заводи Росії вже 16% галузі було виведено з ладу. Не на кілька днів. Щоб відновити роботу підприємств, потрібно багато часу.

Також перспективним напрямком для українських дронів може бути портова інфраструктура росіян, яку вони завантажують для експорту. Україна лише один раз вдарила у порт "Усть-Луга" у Ленінградській області.

Як повідомляє CNN, наші безпілотники покривають 60% цієї припортової нафто-газової інфраструктури. Відповідно нехай скрізь росіяни розставлять свої ППО, тоді нам на фронті воювати буде легше. Бо все одно окупантам не вистачить на все,

– підкреслив політтехнолог.

Військові експерти помітили, що українські безпілотники, які прилітають в НПЗ, не летять по координатах. Вони підлітають до НПЗ та починають над ним кружляти, а потім б'ють в якусь точку.

"Наші військові експерти порахували, що неможливо віддавати накази з України на таку відстань. Сигнал не встигне дійти. Це означає, що, найімовірніше, це штучний інтелект, що дрон самостійно приймає рішення, куди бити. Тобто він знаходить найбільш вразливе місце", – додав Шейтельман.

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