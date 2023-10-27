Яка відповідь чекає на Росію за удари по енергетиці: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Попри невдачі на фронті, росіяни продовжують підлу тактику безвиході – терор мирного населення України. Минулого року наша держава продемонструвала надзвичайну міць і вистояла перед бомбардуваннями енергетичної інфраструктури.

Однак цьогоріч Україна налаштована ще й на відповідь в разі повторення спроб наблизити нас до блекауту. Про те, якою вона може бути, розповів в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Про позицію ООН щодо ситуації на Близькому Сході

Напередодні Генсек ООН Антоніо Гутерреш зробив дивну заяву, наголосивши, що ХАМАС напав на Ізраїль "не на рівному місці".

Заявив, що палестинський народ протягом 56 років "перебував у задушливій окупації", піддавався насильству. Нещодавно також і Реджеп Ердоган, президент Туреччини, заявив, що ХАМАС – це не "терористична організація", а "визвольна організація", яка бореться за "захист своєї землі". Він додав, що "Захід багато винен Ізраїлю", а Туреччина "нічого не винна".

Кожен, безумовно, має право на свою позицію. Однак, коли мовиться, наприклад, про ООН, то ця позиція не може бути озвучена публічно. Можна бути на одній чи іншій стороні, але тоді потрібно скласти мандат і висловлювати свою особисту позицію.

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Адже ООН якраз мала б розв’язати це питання до 7 жовтня (7 жовтня ХАМАС здійснив атаку на територію Ізраїля – 24 Канал). Всі, хто говорить сьогодні про те, що ХАМАС – це палестинський народ, вони мають попросити, щоб Ізраїль надав їм кадри того, що 7 жовтня, в "чорну суботу", робив ХАМАС на території Південного Ізраїля. Передивитись та усвідомити, чи є це ознакою тероризму і "визвольної боротьби". А після цього вже робити певні заяви.

На жаль, ми живемо в постінформаційному просторі, коли головне постійно щось говорити. І через 24 години весь простір цим буде заповнений. А якщо є можливість масштабувати це через інших спікерів, це буде заповнено викривленою інформацією.

Є конкретний факт, як Росія поводилася так само на території Київської області, на території Харківської чи Херсонської областей. І як поводиться сьогодні на окупованих територіях.

А якщо повернутися у 2014 рік, то так само Росія поводилася на території окупованого Криму. Є десятки, сотні випадків, коли були знущання звірячого рівня з кримських татар.

Цей факт має отримати юридичну оцінку. І після цього країна чи організація, яка цей факт вчинила, як ХАМАС, має отримати юридичну оцінку своїх дій і відповідні наслідки.

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Якщо ж ти цього не робиш, а починаєш говорити про те, що там десь "56 років". А Путін говорить, що на карті якогось 1700 року "не бачить України", а бачить Росію в теперішньому вигляді.

Розумієте, в якому психічному стані знаходиться особина на прізвище Путін? Він на карті 1700 року "не бачить" України в нинішніх кордонах, але він там "бачить" Росію в нинішніх кордонах.

І коли це є фактом, який використовується для виправдання безумовного геноциду Росії щодо українського цивільного населення, то це абсолютно точно ламає глобальний політичний простір. На жаль, не всі це розуміють.

Повне інтерв’ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

Багато сьогоднішніх лідерів мають право на свою особисту позицію та навіть мають право проголошувати її від імені народів чи міжнародних організацій, які вони очолюють. Але це не призведе до вирішення проблематики.

Якщо розглянути російсько-українську війну чи події в Південному Ізраїлі, то має спочатку відбутися другий етап – юридичне чи фізичне покарання злочинця за сам факт масштабного ліквідування. У цьому сенсі і Росія має бути абсолютно покарана фізично чи юридично за факт нападу на Україну. Так само ХАМАС має бути покараний за 7 жовтня.

А після того – має відбутися третій етап – переговори, вирішення більш глобальної проблеми – якою має бути територія Ізраїлю, Палестини, Близького Сходу в цілому.

І далі – якою має бути Росія, якими мають бути еліти в Росії, щодо репарацій тощо.

Має бути послідовність кроків, тому що не можна перейти, не вирішивши перше і друге питання, до третього чи четвертого й обговорювати, наприклад, історичні спадщини.

Це є важливим, тому що у такий спосіб ви заспокоїте світ, заспокоїте беззаконня на інших територіях, "охолоджуєте" їхній розум. Вони мають усвідомити, що не можна кудись прийти зі зброєю, вчинити злочини, а після цього сказати, що, мовляв, у 1700 році на карті оцієї країни не було, тому ми вчинили злочин.

Путін цим користується. І на жаль, міжнародні інституції дають йому можливості так вчиняти й надалі.

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Відповідь України на обстріли енергетики

Володимир Зеленський сказав, що ворог не залишиться безкарним у разі обстрілів території України. Мовляв, аналогічна відповідь не забариться.

Чи можете ви уточнити, що на них чекає у відповідь? Тобто якщо це буде енергетична інфраструктура, то такий самий удар буде по енергетичній інфраструктурі на їхній території?

Дочекаймось, коли вони будуть це робити, тоді побачимо, що буде.

Але я тут я перейду в ключову філософську доктринальну річ. Це ж війна, правильно? Ти не можеш вважати, що 600 днів вбиватимеш одну територію, а після цього не матимеш наслідків для себе особисто.

Тому Росія має очікувати наслідків, і президент достатньо чітко фіксує, що вони будуть. У тому чи іншому вигляді буде багато наслідків для Росії. Ми з вами їх вже бачимо.

Сьогодні все, що відбувається на окупованих територіях, росіяни не очікували. Вони ж 8 років казали, що все, вони тут до кінця. Але тепер росіяни розуміють, що не лише нічого не зафіксували за собою, але й платитимуть за це страшенну ціну. Це ж війна, і вона масштабується, зокрема на території Росії.

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Я вважаю, що є багато людей з російським громадянством, які абсолютно альтернативно дивляться на майбутнє Росії. І вони вважають, що є справді фашистський режим Путіна, на відміну від всіх інших пропагандистських наративів Росії. І, безумовно, ці альтернативні росіяни активно працюватимуть для того, щоб цей режим зникнув.

Як це можна робити? Зокрема, завдаючи тих чи інших ударів.

Тоді треба, щоб прості росіяни усвідомлювали, якщо ти продовжуєш війну на чужій території, це ж не означає, що війна не прийде на твої території. І якщо ти абсолютно свідомо робиш так, щоб люди в Україні не мали елементарних речей 21 століття, таких як тепло, світло, вода тощо, то це може зачепити й тебе.

Я розумію, ми зараз можемо тут ремарку додати, що в Росії далеко не всі регіони мають опалення, воду, каналізацію. Ну це ж Росія: "ми прийдемо, зруйнуємо те, що побудували інші країни, тому що вони мають вигляд абсолютно цивілізований. Але ми не будемо будувати в себе, хай у нас всі так і будуть, наче живуть в середніх віках".

Сьогоднішня війна вже на тому етапі, коли не тільки Росія матиме змогу знищувати щось. А це вже дасть їм можливість відчути, що вони живуть в сучасному світі.

Чому відкрито говорять про спецоперації ГУР та СБУ

Журналісти The Washington Post цього тижня розкрили деталі резонансних спецоперацій СБУ, там розказали і про замах на Дугіну, і про інші операції, про які говорив весь світ. А чи не рано ми почали про це розповідати?

Ви абсолютно праві. Ми цього й не розповідаємо. Для мене взагалі дивно, що такі великі інсайдери, які перебувають за 10 тисяч кілометрів від війни, дозволяють собі таке.

Тому що в нас тут просто ж вбивають людей, а у них там все нормально, можна й поговорити, можна навіть голлівудський фільм зняти, ще й серіал Netflix зробити. Просто нас будуть далі вбивати, а вони в цей час будуть насолоджуватись тим, що будуть обговорювати деталі тої чи іншої операції.

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По-перше, немає офіційних підтверджень всього того, що вони там викладають.

По-друге, дочекаймося фіналу війни. Я ще раз підкреслю, завжди фінал війни дасть можливість більш детально проаналізувати з історичної точки зору те, що відбувалось під час війни.

І, по-третє, все, що відбувається на території Росії, роблять або російські спецслужби для того, щоб мати певні зиски, або громадяни, які альтернативно дивляться на майбутнє Росії. Україна безумовно консультує всіх, хто зацікавлений в тому, щоб у Росії була революція в широкому сенсі цього слова. Ми готові зі всіма спілкуватись, але це не означає, що ми стоїмо за всіма актами спротиву, які сьогодні йдуть на території Росії.

Ключове, мені здається, що взагалі зарано говорити про наступ, наслідки наступу, про операції, які Україна проводить, про деокупацію Криму в повному обсязі, що ми там збираємось робити, про деокупацію акваторії Чорного моря.

Потрібно війну довести до кінця, тому що це ж не якась абстракція в рамках серіального продукту, який ви можете подивитись по телебаченню. Війна – це конкретні люди на конкретних напрямках, а це десятки тисяч українців, які щодня хочуть розв'язати питання існування держави України і водночас знищити амбіції Росії. Будь-який неконтрольований матеріал завдає певної шкоди для того, що робить сьогодні Україна.

Про диванну аналітику

До слова, новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, та сказав, що на цьому етапі війни у Росії більші територіальні здобутки, ніж в України.

Мені "дуже подобається", коли всі все знають.

Велика війна, вона йде 600 днів, і дуже тяжко в цій війні стримати себе від того, щоб давати якісь узагальнення, оцінки, тому що ти хочеш бути інсайдером, якого будуть всі цитувати. І ти хочеш показати, що ти набагато глибше все це розумієш.

На сьогодні є невелика кількість людей, і всі ці люди українці різного рівня, від Верховного Головнокомандувача до керівників тих чи інших міністерств, до командирів бригад, які розуміють цю війну дуже досконало. Вони чітко розуміють ресурси, спроможності Росії, спроможності нашої країни, і вони можуть давати об'єктивно оцінку тому, що відбувається.

Я, наприклад, дуже оптимістично дивлюсь на те, що відбувається. Попри все. Так, є оперативні помилки, тактичні помилки, але це ж війна.

Але ви знаєте, чому я оптимістично дивлюсь? 607 днів війни. Де ми сьогодні перебуваємо, про що ми сьогодні говоримо? Ми говоримо про наступальні операції України, ми говоримо про деокупацію, так, це повільно. Але ми ще при цьому говоримо, що йде знищення фантастично розпіареної “другої армії світу”.

Уявіть лише, що буквально вчора всі говорили, що Росія – це армія, яка може захопити все що завгодно, в якої є спецназ, якого всі бояться, яка може будь-яку країну поставити на коліна за день, два, три.

Сьогодні, після 600 днів війни, ми говоримо про наступальні операції України. Про те, що буде звільнення всієї нашої території. Так, Росія дещо захопила. Але я подивився б на інші країни, якби Росія туди прийшла такою армадою.

Крім того, не забуваємо, що Україна, попри все це, була державою, яка, на жаль, не переоснастила свою армію. У нас не було натівського стандарту, ми тільки зараз це робимо. Ми маємо сьогодні величезної інтенсивності війну з величезною лінією фронту, і попри те все, у нас є велика кількість людей, яка хоче виграти цю війну і її виграє.

Ми системно продовжуємо робити три речі:

остаточно вбиваємо репутацію Росії як країни, якої треба боятись. І це дуже важливо для глобального світу політичного, тому що, коли ця війна закінчиться, правила будуть зовсім іншими;

масштабно знищуємо російську армію, російську техніку і російський ВПК;

повільно, але системно просуваємось в рамках деокупації своєї території.

Щобільше, ми робимо те, що ніхто не міг собі уявити в попередні роки. В нас було багато розмов про те, як ми, наприклад, будемо деокуповувати Крим.

Але повірте мені, у 2017 – 2018 році навряд ми та наші партнери вірили в те, що можна буде військовим шляхом звільнити Крим буквально через 3 – 4 роки.

І от сьогодні ми системно просуваємось по всіх окупованих територіях. Демілітаризація і денацифікація йде за планом Збройних Сил України.