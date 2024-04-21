Росіяни будуть максимально збільшувати інтенсивність ракетних ударів, – Євлаш

Російські війська не припиняють атакувати українські міста. Так, загарбники можуть максимально збільшити інтенсивність ударів по Україні.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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Що розповіли в Повітряних силах

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш прогнозує, що росіяни будуть максимально збільшувати інтенсивність ударів, користуючись часом, доки в Україну не надійшла військова допомога.

Намагатиметься (Росія – 24 Канал) вибити енергетичну, критичну інфраструктуру наскільки це можливо. Однак ми маємо розуміти, що деякі ракети ворогу доводиться буквально з конвеєра випускати і вже застосовувати по нашій території. Звісно, що все це продовжується, і, власне, до постачання і систем ППО різних типів, і F-16 нам треба триматися і відбивати ці атаки,

– зазначив речник командування Повітряних Сил України.

Якого ППО не вистачає Україні: коротко