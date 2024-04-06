Це нервує Росію: як Кремль намагається зупинити атаки по своїй території

Україна має далекобійні засоби, які долітають до аеродромів, розташованих глибоко в тилу Росії. Це призводить до ліквідації та ушкодження ворожої авіації. Також українські сили невдовзі зможуть застосовувати далекобійні БпЛА, які будуть здатні атакувати Урал та Заполяр'я.

У той час, коли Україна збільшує свої можливості та підсилює ресурси щодо ударів по території Росії, з'являються наративи про нібито можливі перемовини між Києвом та Москвою щодо завершення війни. Російський правозахисник Марк Фейгін сказав 24 Каналу, що в цьому сенсі також відбулась низка подій, що привертають до себе увагу.

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Проблема не розв'язується

Є також інше, зокрема приїзд до Києва радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, який, імовірно, намагався переконати Україну не вчиняти атак по російських НПЗ. Також можливі й інші вимоги до українського керівництва.

Все це відбувається в контексті низки подій, наприклад, паузи з боку США у наданні допомоги Україні через те, що Палата представників у Конгресі США не може впродовж кількох місяців проголосувати за відповідне рішення. Це, на думку правозахисника, також відбувається на тлі розмов про можливі перемовини між Україною та Росією.

Далекобійні засоби напевно є, і вони збільшуються Україною. Західні партнери також суттєво допомагають в цьому. Проте проблема не розв'язується, адже для оборони території, яку контролює Київ, засобів, боєприпасів і усього, що необхідно, недостатньо,

– наголосив Марк Фейгін.

Тому, за його словами, потрібне надання західними партнерами суттєвіших ресурсів, щоб Україна мала можливість оборонятися.

Що може припинити війну

"Також є проблема в том, що війна переходить на територію Росії, і вона розв'язується. Сьогодні це вже констатація. Майже щоденно є повідомлення про те, що відбуваються атаки на російські воєнні та навколовійськові об'єкти, і це дуже нервує Росію", – зазначив він.

Кремль звертається до Вашингтона з вимогою, щоб інфраструктурні об'єкти, зокрема НПЗ, не піддавались атакам українських дронів. Можливо, Росія щось пропонує США замість цього, наприклад, звільнення американських громадян, яких утримує російська влада.

"Водночас поки війна не прийде на територію Росії і її громадяни не відчують, що вона може принести в їхні життя, вони нічого не зроблять, щоб припинити війну з Україною", – підкреслив російський правозахисник.

Україна продовжує завдавати удари по території Росії

Сили України 2 квітня вперше з початку повномасштабного вторгнення атакували об'єкти в Татарстані, які розташовані на відстані понад 1200 кілометрів від кордону з нашою країною. Українські БпЛА прилетіли на завод з виробництва "Шахедів" у Єлабузі та нафтопереробне підприємство у Нижньокамську.

Крім того, вночі 5 квітня Сили оборони атакували російські аеродроми, які також розташовані глибоко в тилу ворога. Зокрема було завдано удару по авіабазі повітряно-космічних сил Росії під Морозовськом у Ростовській області. За даними джерела 24 Каналу, було ліквідовано щонайменше 6 та пошкодити 8 військових літаків окупантів.

Також під час удару по аеродрому "Енгельс-2", імовірно, важких пошкоджень зазнали щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Водночас у Єйську згоріли два літаки Су-25. До того ж українські сили завдали удару по аеродрому в Курську.