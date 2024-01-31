Війна стає симетричною, – Яковенко сказав, які можуть бути наслідки атаки по Санкт-Петербургу

Українські дрони почали долітати вглиб території Росії, куди раніше не потрапляли. 31 січня був атакований нафтопереробний завод "Невський мазут" в Санкт-Петербурзі. Раніше БпЛА завдали удару по нафтопереробному терміналу в Усть-Лузі у Ленінградській області.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що атаки українських безпілотників завдають дуже серйозні удари не тільки по економіці Росії, але й по її військовому потенціалу. Важливо, що ці атаки здійснюються у досить глибокому тилу Росії – на відстані 1230 кілометрів від місця запуску дронів.

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Принципово інший поворот у війні

Ці удари справляють потужний психологічний ефект на росіян. При цьому Україні б'є дронами власного виробництва, не використовуючи ракети НАТО.

Україна створює наступальні озброєння – важкі дрони, які долітають до об'єктів російської військової інфраструктури, які розташовані вглибині території Росії. Це принципово інший поворот у війні,

– наголосив опозиційний журналіст.

Раніше ситуація була такою, що Росія била по всій території України, по цивільній інфраструктурі, а Україна відповідала лише ударами по ворожих об'єктах на власній території.

Зараз ситуація змінилась, на думку Яковенко. Спочатку був удар по Бєлгороду, потім – Воронежу, по Псковській області, по військовому аеродрому в Енгельсі в Саратовській області. А тепер вже під ударом й Ленінградська область та місто Санкт-Петербург.

"Зараз, коли розпочався інший етап, сили вирівнюються і війна стає симетричною. Хоча повної симетрії немає, тому що Росія б'є по мирних громадянах, а Україна відповідає виключно ударами по військових об'єктах чи тих, що мають військове значення. Однак в будь-якому випадку це вже зовсім інша війна в порівнянні з тою, що була навіть у 2023 році", – наголосив Ігор Яковенко.

Удари українських дронів по важливих об'єктах в Росії