Війна стає симетричною, – Яковенко сказав, які можуть бути наслідки атаки по Санкт-Петербургу
Українські дрони почали долітати вглиб території Росії, куди раніше не потрапляли. 31 січня був атакований нафтопереробний завод "Невський мазут" в Санкт-Петербурзі. Раніше БпЛА завдали удару по нафтопереробному терміналу в Усть-Лузі у Ленінградській області.
Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що атаки українських безпілотників завдають дуже серйозні удари не тільки по економіці Росії, але й по її військовому потенціалу. Важливо, що ці атаки здійснюються у досить глибокому тилу Росії – на відстані 1230 кілометрів від місця запуску дронів.
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Принципово інший поворот у війні
Ці удари справляють потужний психологічний ефект на росіян. При цьому Україні б'є дронами власного виробництва, не використовуючи ракети НАТО.
Україна створює наступальні озброєння – важкі дрони, які долітають до об'єктів російської військової інфраструктури, які розташовані вглибині території Росії. Це принципово інший поворот у війні,
– наголосив опозиційний журналіст.
Раніше ситуація була такою, що Росія била по всій території України, по цивільній інфраструктурі, а Україна відповідала лише ударами по ворожих об'єктах на власній території.
Зараз ситуація змінилась, на думку Яковенко. Спочатку був удар по Бєлгороду, потім – Воронежу, по Псковській області, по військовому аеродрому в Енгельсі в Саратовській області. А тепер вже під ударом й Ленінградська область та місто Санкт-Петербург.
"Зараз, коли розпочався інший етап, сили вирівнюються і війна стає симетричною. Хоча повної симетрії немає, тому що Росія б'є по мирних громадянах, а Україна відповідає виключно ударами по військових об'єктах чи тих, що мають військове значення. Однак в будь-якому випадку це вже зовсім інша війна в порівнянні з тою, що була навіть у 2023 році", – наголосив Ігор Яковенко.
Удари українських дронів по важливих об'єктах в Росії
- Вранці 31 січня українські дрони атакували нафтопереробний завод "Невський мазут" в Санкт-Петербурзі. На підприємстві розпочалась пожежа.
- Удар був такої сили, що його чули у різних районах міста. Крім того, аеропорт "Пулково" запровадив режим "кавьор", через що всі літаки негайно приземлилися або ж були виведені з повітряного простору над Санкт-Петербургом.
- Пізніше росЗМІ повідомляли про буцімто роботу їхньої ППО та "збиття" дрону.
- У ГУР МО визнали, що атака БпЛА по території Росії була здійснена їхнім відомством. Як повідомило джерело 24 Каналу, дрон пошкодив кілька цистерн НПЗ.
- Це не перша атака дронами на півночі Росії, куди, як вважав ворог, українські БпЛА не можуть долітати. Так, 21 січня безпілотники завдали удару по нафтопереробному терміналу "Новатек", що належить бізнесмену Геннадію Тимченко, наближеному до Владіміра Путіна. Підприємство розташовано в Усть-Лузі Ленінградської області, і є одним з ключових у експорті нафти та нафтопродуктів Росії.