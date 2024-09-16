Генерал армії пояснив, який практичний сенс ударів вглиб російської території

Україна очікує на дозвіл на удари західною зброєю вглиб території Росії. Для нашої держави важливо знищувати резерви ворога. Зокрема, аеродроми, склади боєприпасів, ракетні системи, а також НПЗ і так далі.

Це все допомагає росіянам завдавати терористичних ударів по цивільних українцях та атакувати позиції ЗСУ, тому це законні цілі. Це 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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"Чи дадуть дозвіл? Думаю, що можуть дати дозвіл щодо конкретних цільових об'єктів. Перемістили частину аеродромів на більш дальню траєкторію. Є ближчі, які дійсно здійснюють удари у тактичному просторі. Це до 200 кілометрів", – сказав він.

Зверніть увагу! У виданні The Times створили карту об'єктів, яких можуть досягнути британські ракети Storm Shadow. У радіус їхньої дії потрапили 14 аеродромів та аеропортів, один нафтопереробний завод та штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Зауважимо, що радіус дії ракет Storm Shadow – 250 кілометрів.

У чому полягає план України

Микола Маломуж зазначив, що велика кількість озброєння, яке атакує Україну, перебуває у зоні досяжності ракет Storm Shadow, ATACMS, SCALP та інших систем. Важливо, щоб для України зняли обмеження на удари по таких об’єктах на російській території.

Зокрема, потрібно бити по аеродромах, складах, центрах прийняття рішень, пускових установках та інших об'єктах вглиб Росії. Також необхідні удари по об’єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях. Звичайно, операції ЗСУ на фронті.

Важливо нищити резерви ворога на підходах. Для цього потрібні підрозділи, які готуються сьогодні, сили, засоби, боєприпаси у величезних кількостях, робота українського ВПК.

Цей величезний набір дій, який сьогодні розгортається, повинен бути залучений для нищення усіх ресурсів Росії на її територіях, на окупованих територіях та під час ведення операцій на фронті. Цей формат сьогодні встає у стратегію нової війни нашого командування,

– пояснив генерал армії.

Як підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, немає іншого формату, щоб змусити Росію вивести свої війська з нашої території та укласти мир на наших умовах згідно з міжнародним правом. Саме цей план коротко характеризує дії України на стратегічному, оперативному та тактичному рівні.