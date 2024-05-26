"Є чіткі правила": Шольц висловився про удари західною зброєю по території Росії

На тлі посилення російських обстрілів на порядку денному Європи і США постало питання щодо дозволу бити західною зброєю по території країни-агресора. Олаф Шольц вкотре наголосив на своїй непримиренній позиції.

Тиждень тому президент Зеленський заявляв, що Київ веде переговори із союзниками, аби ті дали добро на удари своєю зброєю по території Росії. Втім, за словами глави держави, позитивних зрушень наразі в цьому питанні немає. Лише Велика Британія офіційно дозволила використовувати свою зброю по об'єктах на території країни-агресорки.

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Шольц пояснив свою політику щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини вважає, що наразі немає причин для розширення зони дії західної зброї у війні в Україні. Про це чиновник сказав під час публічного заходу у Берліні в неділю, 26 травня.

Шольц нагадав, про "чіткі правила, які були узгоджені з Україною". Саме на умовах, що Київ не буде бити західною зброєю по Росії, Німеччина поставляла йому озброєння.

Канцлер пояснив свою категоричну позицію. Він зазначив, що мета його політики щодо України – "не допустити переростання цього конфлікту у велику війну".

Раніше член партії "Зелених" Антон Гофрайтер закликав німецький уряд дозволити Україні атакувати територію Росії західною зброєю. "Йдеться про захист українського населення", – пояснив політик.

: В Інституті вивчення війни вважають вето на удари західною зброєю по Росії алогічним. На думку експертів, ця заборона підриває здатність України захищатися. У Білому домі досі наполягають, що їхня військова допомога має слугувати для оборони, а не для наступальних операцій. Водночас українські удари по системах у Росії, які безпосередньо підтримують наступальні наземні операції окупантів на півночі Харківської області, були б за своєю суттю оборонними, а не наступальними, вважають аналітики.

Нагадаємо, що раніше депутати Бундестагу виступили зі спільною заявою щодо необхідності НАТО збивати над Україною російські повітряні цілі. На думку посадовців, ППО сусідніх до нашої країни членів Альянсу могли б "взяти під своє крило" західні регіони України.

Зазначимо, що, за повідомленням Politico, під час візиту Зеленського до Франції у червні, український лідер намагатиметься переконати країни НАТО збивати над Україною російські ракети.