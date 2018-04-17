США можуть знищити все російське в Сирії, – дипломат

США покарали сирійського диктатора Асада, але і не нашкодили росіянам. Хоча США і союзники могли б знищити все російське, що є в Сирії. Але Росія – ядерна держава. Та все це не змінить кардинально ситуацію в Сирії і підходів США до вирішення конфлікту.

Таку думку сайту "24" висловив дипломат, експерт фонду "Майдан Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За його словами, американці повідомили росіян про нанесення ударів. Можливо, надали відповідний список об’єктів, на які був запланований ракетний удар. Це, наголошує фахівець, зроблено для того, щоб уникнути безпосереднього контакту з боку не лише росіян, але й іранців, які перебувають на території Сирії.

США могли знищити все російське в Сирії. Але тоді це вимагало б від Росії певної реакції – удару по американцях. Це була б криза, неконтрольована ситуація з непередбачуваними наслідками. Саме цього США і союзники хотіли уникнути,

– говорить Хара.

Водночас, на переконання дипломата, бомбардування Сирії, які унеможливили використання Асадом лабораторій з розробки хімічної зброї і складів її зберігання, стратегічно нічого не вирішують. Він нагадує: криза в Сирії розпочалася сім років тому. Спочатку була громадянська війна, потім ріст тероризму, втручання Росії, присутність Ірану в Сирії. Нервова реакція на ці події Ізраїлю і Туреччини. Вже є інформація, що Ізраїль наніс удари по позиціях Асада і його іранських поплічниках.

В Сирії складний клубок суперечностей і проблем, а в США немає стратегії щодо їхнього вирішення. Добре, що США передумали виходити з Сирії, про що нещодавно заявляв Трамп. У Вашингтоні вирішили, що не змінюють режиму, але не можуть не реагувати на використання хімічної зброї. Це табу. Зараз США і Росія намагатимуться встановити канал комунікацій, якого, по суті, немає,

– вважає Олександр Хара.

Нагадаємо, вночі проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії після хімічної атаки у місті Дума, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 цивільних. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення. Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що повторення ударів по Сирії силами західної коаліції "неминуче призведе до хаосу у міжнародних відносинах".

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