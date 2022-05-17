Ударна авіація ЗСУ уразила пункт управління ворожої БТГр: успіхи Повітряних сил за добу

Завершився 82 день героїчного протистояння України російським окупантам. За добу 16 травня нашим захисникам та захисницям вдалось знищити 5 ворожих повітряних цілей.

Крім того, ударна авіація Збройних Сил України завдала вогневого ураження пункту управління батальйонно-тактичної групи російських окупантів. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ ввечері 16 травня.

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Втрати окупантів, яких завдали Повітряні сили України 16 травня

У командуванні Повітряних сил Збройних Сил України розповіли, що наша ударна авіація за добу 16 травня загалом здійснила понад 10 літаковильотів з метою ураження наземних цілей противника. Зокрема, вдалось завдати вогневого удару по одному з пунктів управління БТГр російських окупантів.

Разом з тим підрозділам зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряній обороні сухопутних військ України протягом 16 травня вдалось знищити такі повітряні цілі ворога:

1 літак Су-25;

3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10";

1 крилату ракету.

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Інші втрати окупантів за 16 травня

Українські захисники у зоні Операції Об'єднаних Сил за добу відбили загалом 11 атак окупантів. Нашим військовим при цьому вдалось знищити:

1 зенітний ракетний комплекс "Тор";

5 ворожих танків;

6 артилерійських систем, з них 3 – реактивні системи залпового вогню;

12 одиниць бойової броньованої техніки;

1 автомобіль російських окупантів.

Тим часом в оперативно-тактичному командуванні "Схід" повідомили, що на Сході України нашим захисникам та захисницям протягом 16 травня вдалось завдати окупантам таких бойових втрат:

особового складу – до 178 російських окупантів;

5 танків;

7 бойових машин піхоти;

2 бронетранспортери;

2 бойові броньовані машини;

3 реактивні системи залпового вогню;

1 артилерійська систему;

2 міномети;

5 важких артилерійських тягачів;

1 безпілотний літальний апарат.

Нагадаємо, що за останньою інформацією станом на ранок 16 травня, Росія втратила у війні проти України уже 27 400 військових.

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