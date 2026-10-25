Відкрита "Скринька Пандори": як Трамп своїми угодами з Путіним наражає США на небезпеку

В ексклюзивному аналітичному розборі для 24 Каналу американська експертка Олександра Філіппенко та ведучий розібрали небезпечні наслідки останніх дипломатичних кроків Дональда Трампа.

Дональд Трамп прагне швидких домовленостей із Росією, однак ціна таких угод може виявитися значно вищою, ніж здається на перший погляд. Поки його адміністрація шукає способи відновити енергетичну співпрацю з Москвою, оточення президента демонструє небезпечну наївність у ставленні до Володимира Путіна. У Кремлі ж можуть використати прагнення Вашингтона до дипломатичних перемог, щоб отримати нові поступки – від послаблення санкцій до політичних бонусів. Політологиня-американістка Олександра Філіпенко спеціально для 24 Каналу проаналізувала сумнівні рішення та непрофесіоналізм команди Трампа, що викликає дедалі більше запитань навіть серед республіканців. Чому Білий дім фактично підіграє Москві, як Росія може перетворювати звільнення американських громадян на інструмент шантажу та чим небезпечні спроби домовитися з Путіним за будь-яку ціну – читайте в матеріалі.

Поспішна дизельна угода

Останні дії Дональда Трампа та його оточення викликають серйозне занепокоєння навіть серед переконаних республіканців. Як зазначає Олександра Філіппенко, посилаючись на думку Гілларі Клінтон, нелогічна наполегливість Трампа у просуванні вигідних Росії ініціатив на тлі катастрофічно низького рейтингу схвалення (31%) наштовхує на думку про наявність у Кремля серйозного компромату.

Замість зваженої політики, нова адміністрація намагається швидко укласти угоди щодо російської нафти та газу, поки демократи не заблокували ці процеси.

Зауважмо, що у Конгресі США вжепредставили двопартійний законопроєкт, який має заблокувати ганебну дизельну домовленість з Володимиром Путіним. Ба більше, документ зобов'язує адміністрацію запровадити нові санкції проти російської енергетик

Серед найбільш абсурдних ідей, які озвучує оточення Трампа, зокрема Стів Віткофф, є відновлення транзиту російського газу в Європу через Україну. Це свідчить про абсолютне нерозуміння історії газового шантажу, який Москва використовувала ще з початку двохтисячних років.

Та й і сам Трамп нещодавно заявив, що дизельна угода, буцімто, не є поступко Росії, а навпаки – тиском.

Непрофесіоналізм команди Трампа

Справжньою проблемою нової адміністрації є також кричущий непрофесіоналізм людей, яким доручено надскладні дипломатичні завдання. Філіппенко наводить показовий приклад із Пітом Гегсетом, який захотів старовинний глобус Ейзенхауера для свого кабінету, але його помічники просто розбили історичну річ під час перенесення. Цей інцидент є метафорою всієї зовнішньої політики Трампа: дилетанти беруться за складні механізми і просто ламають їх.

Ще більший шок викликали слова Стіва Віткоффа, який назвав російського диктатора "гуманістом". Ця заява обурила навіть максимально стриманих консерваторів.

Зокрема, сенатор-республіканець Том Тілліс публічно розкритикував Віткоффа, а Мітт Ромні порівняв спроби домовитися з Путіним із гіпотетичними угодами Черчилля з Гітлером. Коли непрофесійні дипломати займаються дипломатією, результати виявляються катастрофічними.

Пастка для американців

Окремої уваги заслуговує ситуація зі звільненням американця Стівена Габбарда, якого Росія засудила до майже 7 років ув'язнення за надуманими звинуваченнями у найманстві. Трамп намагається подати це як свою велику дипломатичну перемогу, перекриваючи цим скандальні висловлювання щодо України.

Проте такий підхід є вкрай небезпечним. Домовляючись із Путіним про повернення одного громадянина в обмін на політичні чи економічні поступки, Трамп фактично легітимізує терористичну логіку Кремля.

Росія розуміє, що може постійно вибивати бонуси, просто захоплюючи нових іноземців. У російських в'язницях залишається щонайменше 15 відомих американських громадян, деякі з яких засуджені до понад 20років. Замість системного вирішення проблеми, адміністрація Трампа перетворює людські життя на розмінну монету в торгівельних угодах із диктатором.

Це означає, що небезпека для будь-якого іноземця з паспортом західної країни в Росії зростає в геометричній прогресії, адже кримінальну справу там можуть сфабрикувати "за 5 хвилин" заради поповнення обмінного фонду.

Філіпенко про пастку для США: дивіться відео