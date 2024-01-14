Будуть сюрпризи для Росії: політолог пояснив, яку угоду підписала Україна з Великою Британією
Ріші Сунак 12 січня несподівано приїхав до Києва, щоб, зокрема, підписати разом з Володимиром Зеленським безпекову угоду між Україною та Великою Британією. Цей документ не містить зобов'язань Великої Британії вступити у війну на боці України, якщо Росія знову вчинить акт агресії.
Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що приїзд Ріші Сунака в Україну став першим у низці візитів світових політиків до другої річниці початку війни Росії проти нашої країни. Водночас Києву потрібно запрошувати лідерів держав, щоб створити правильний настрій у західних партнерів щодо надання Україні більшої допомоги.
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Є велика таємна частина угоди
Він нагадав, що, окрім підписання угоди з Україною, Велика Британія оголосила про виділення майже 3 мільярдів доларів допомоги.
Угода між Києвом та Лондоном є рамковим документом, який створений за результатами домовленостей на саміті НАТО в Литві (відбувся у липні 2023 року – 24 Канал). Інші країни також мають підписати подібні угоди з Україною. Також підписання угоди – це фіксація того рівня допомоги, який є, та підтвердження її в майбутньому,
– зазначив політолог.
Крім того, існує велика таємна частина угоди між Україною та Великою Британією, яка не розголошується, щодо постачання ракет, розвідданих, воєнної співпраці. Вона також стосується дій ЗСУ у найближчі 2 – 3 місяці – до можливого весняного наступу українських сил.
Британці не про все хочуть говорити публічно, щоб про них не дізналися росіяни і не встигли підготуватися. В Офісі Президента теж заявили, що в цій угоді для Росії будуть сюрпризи,
– зазначив Давидюк.
Також Ріші Сунак виступив у Верховній Раді з дуже потужною заявою. Він наголосив, що приїхав з "найстарішого парламенту до найсміливішого".
"Велика Британія ще раз підтвердила, що є топовим партнером та супердругом України. Проте угода, яка підписана, – середня, адже і в ній йдеться не про безпекові гарантії з боку Британії, а, за словами Сунака, про зобов'язання. Лондон буде надавати гроші, військову допомогу Україні. Однак це не є стовідсотковою гарантією – можуть дати, а можуть не дати, і вступати в війну за нас британці не стануть", – підкреслив Микола Давидюк.
Більше про візит Ріші Сунака до Києва
- Прем'єр-міністр Великої Британії 12 січня прибув до Києва. Разом з президентом України вони підписали двосторонню безпекову угоду.
- За словами Ріші Сунака, цей договір "формалізує ті безпекові домовленості, які зараз є". Також він "гарантує, що підтримка є довгостроковою". Він підкреслив, що це доведе Росії, що Британія "лишається з Україною".
- Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква, коментуючи цю угоду, наголосив, що у разі нового нападу Росії на територію України, Київ може звернутися до Лондона по консультації, запросити певне озброєння та військову техніку і отримати їх.
- Також Жовква підкреслив, що в угоді не передбачено можливість безпосередньої участі військових Великої Британії у бойових діях на території України.