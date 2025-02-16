Зеленський висунув США умову для підписання угоди про корисні копалини

Адміністрація Трампа хоче, аби в обмін на військову допомогу Україна надала США доступ до своїх рідкоземельних металів. У Києві згодні із цією пропозицією, але на певних умовах.

Відомо, що на Мюнхенській конференції з безпеки Києву пропонували підписати угоду про мінеральні ресурси. Відповідно до документу, США мали отримати 50 відсотків корисних копалин України. Володимир Зеленський наказав міністрам не підписувати цю угоду, передає 24 Канал із посиланням на NBC News.

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Україна не роздаватиме свої ресурси за просто так

За словами глави держави, представлена американцями угода не захищала інтереси України. Президент зауважив, що будь-яка угода щодо мінералів має супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США.

Зеленський наголосив, що США спершу мають допомогти Україні захистити її природні копалини, а потім вже спільно заробляти на них гроші.

На думку політика, без гарантій безпеки від США ця екномічна угода не буде працювати. "Все має бути справедливо", – підкреслив президент.

До слова, у Білому домі розкритикували Зеленського за відмову підписувати угоду про надра. Мовляв, президент України повівся "недалекоглядно", коли відхилив "чудову можливість", надану адміністрацією Трампа.