Хоче приховати свою основну невдачу: Трамп навмисно виставив Україні нові умови щодо надр

Трамп заявив, що Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди з США про корисні копалини і в такому разі пригрозив йому великими проблемами. Трамп став залежним від постійної уваги медіа до своєї особистості. Різкі заяви він робить не лише стосовно України, він погрожує й іншим.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив експерт з українсько-арабських відносин, головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах, звернувши увагу на те, що Трамп хоче провчити не тільки ворогів, а й друзів. Це свідчить про те, що в нього немає конкретних планів дій.

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Чим пояснюється поведінка Трампа щодо України?

Спочатку Україна та США попередньо домовились про рамкову угоду щодо видобутку українських мінералів, потім Сполучені Штати передумали й надіслали нову редакцію документа, яка, зі слів експерта, звісно шокує. Там вже зазначаються не тільки рідкоземельні метали, а й порти, нафта, газ.

"Трамп хоче приховати свою основну невдачу щодо того, що немає в нього та його адміністрації ніякого просування в напрямку припинення війни в Україні. Почали говорити про перемир'я, а потім ще скромніше – про часткове перемир'я (у повітрі, на морі), а зараз вже і про це Трамп не говорить", – озвучив Фараджаллах.

Оскільки успіхів у напрямку мирних переговорів та досягнення завершення бойових дій в американського лідера немає, він хоче відвести увагу від цього, тому висунув перед Україною неможливе, аби вона відповіла, що угода про надра є неприйнятною для неї.

Політика Трампа хаотична: що свідчить про це?

Трамп, на думку експерта з українсько-арабських відносин, йде слідами Путіна. Той, коли розв'язував війну, теж висунув вимоги, які не можна було виконати. Те саме сьогодні робить президент США.

Щоразу він дивує. Останнього разу була не тільки погроза Зеленському та Україні, а нарешті він згадав і про Путіна. Той зіпсував йому настрій тим, що затягує ухвалення рішення про припинення вогню і Трамп заявив, що Путіну доведеться домовитися з Зеленським,

– зазначив Фараджаллах.

Таким чином, зі слів експерта, лідер США вперше хоч якось став на бік України й того, що влада в ній легітимна. Політика Трампа хаотична. Фараджаллах вважає, що до його заяв треба ставитися і серйозно, якщо є підстави для цього, і одночасно з цим сприймати як черговий шантаж.

Експерт підсумував, що варто розуміти найголовніше, що те, що сказав Трамп на борту літака чи десь в іншому місці – не є офіційною заявою з боку США. Американський президент пригрозив Україні, але ж офіційно вона не отримала погрозу, оскільки на рівні дипломатів США її не було передано.

Зазначимо, політолог Володимир Фесенко вважає, що Сполучені Штати в новому проєкті угоди про українські надра висувають невигідні умови для України, а саму угоду назвав в юридичному та політичному сенсах неприпустимою. Він вважає, що Україна має обрати шлях компромісів, адже категорична відмова від угоди несе ризики для нашої держави.