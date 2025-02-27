США наполегливо намагалися прибрати фразу про гарантії безпеки з угоди з Україною, – NYT

Адміністрація Дональда Трампа була проти того, щоб в тексті угоди про корисні копалини йшлося про гарантії безпеки для України. Американські посадовці наполегливо намагалися прибрати цей пункт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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США були проти формулювання про гарантії безпеки

Під час обговорення угоди Володимир Зеленський наполягав на тому, щоб у документі було деталізоване зобов'язання щодо гарантій безпеки для України. Однак тоді адміністрація Трампа відхилила це прохання.

Офіційні особи у США стверджували, що фінансові інтереси Вашингтона щодо українських металевих руд, мінералів, нафти та природного газу "мають на увазі гарантії безпеки, і що така угода стане стимулом для запобігання російської окупації цих ресурсів".

Проєкт від вівторка (25 лютого, – 24 Канал) містив попереднє формулювання про те, що Сполучені Штати вживатимуть "заходів для захисту взаємних інвестицій", маючи на увазі американське зобов'язання захистити ділянки ресурсних родовищ, деякі з яких знаходяться поблизу лінії фронту,

– зазначили в NYT.

Чернетка угоди, яка передбачає передачу США доходів України від природних ресурсів, містить нову редакцію, що стосується саме гарантій безпеки – формулювання було додане наприкінці переговорів. Україна наполягала на цьому положенні, однак воно не містить жодних конкретних зобов'язань з боку США.

Нагадаємо, 26 лютого Володимир Зеленський підтвердив, що між США та Україною погоджена "рамкова угода" щодо копалин, яка не потребує ратифікації. У ній також немає положень про Фонд у 500 мільярдів доларів і повну власність США, йдеться саме про "співвласність".

Президент України прагнув, аби гарантії безпеки були додані в угоду про корисні копалини і їх згадка з'явилася у 10 пункті документа. За словами Зеленського, тепер успіх угоди залежатиме від Дональда Трампа.