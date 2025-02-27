В ОП чітко сказали, що хочуть отримати від Трампа за корисні копалин

Для підписання угоди про рідкісноземельні копалини для України важливо отримати реальні гарантії безпеки. Мовиться про системи протиракетної оборони, ракетні бази, переоснащення української армії та мілітарні виробництва.

Також для нашої держави важливе розміщення європейського миротворчого контингенту за підтримки США. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Гарантії безпеки для України

Михайло Подоляк зазначив, що перший важливий для нашої держави компонент – це отримання систем ПРО та протиракет до них. Небо має бути повністю закритим. Потрібно від 15 до 25 систем з відповідною кількістю протиракет.

Другий компонент – це ракетні бази з відповідною кількістю ракет, розвідувальних даних, цілей, які будуть закладені у ракети та одразу знищені на території Росії.

Третій – це переоснащення нашої армії. Насамперед вона має бути збільшена кількісно. Там мають бути впроваджені новітні системи управління, системи злагодження і так далі. Потрібна допомога партнерів, тому що це великі видатки.

Четвертий – це мілітарні виробництва. Мовиться про постачання зброї сьогодні, поки Україна не виходить на певні обсяги виробництва зброї. Зокрема, ліцензійної зброї у нашій державі.

Є ще один компонент, який обговорюється нашими європейськими партнерами. Це миротворчі контингенти, які можуть бути розміщені або по відповідних частинах лінії фронту, або на інфраструктурних об’єктах. Але є ще додаткове навантаження. Європейські миротворчі контингенти можливі на території України, якщо США гарантуватимуть їхню підтримку з повітря,

– підкреслив посадовець.

За словами радника голови ОПУ, у договір про мінеральні родовища мають бути занесені ті позиції, які стосуються можливостей чи зобов’язань США. Усе чітко та структуровано.