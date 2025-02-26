Є вигідним також Україні: ЗМІ опублікували повний текст "Угоди про копалини" зі США

Після низки суперечностей Україні та США врешті-решт вдалося дійти згоди щодо угоди про корисні копалини в обмін на військову допомогу. Уряд переконує, що цього разу договір містить вигідні для нашої країни положення.

Україна та США завершили роботу над угодою про співпрацю у сфері рідкісноземельних копалин, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови нашої країни. "Європейська правда" опублікувала фінальний текст договору. Видання повідомляє, що потенційно ще можливе внесення точкових змін, але основні положення вже узгоджені, передає 24 Канал.

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Що передбачає угода про копалини між США та Україною

Очікується, що угода буде підписана під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтону у п'ятницю, 28 лютого.

У документі йдеться про те, що 50% доходів України від ренти чи ліцензій на корисні копалини та дивідендів на об'єкти інфраструктури спрямовуватиметься у фонд. Крім того, ця угода прямо прив'язана до гарантій безпеки.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, український уряд 26 лютого розгляне текст угоди про корисні копалини зі США. Опісля документ підпишуть представники Кабінету Міністрів у присутності президентів України та США.

Раніше договір прокоментував Дональд Трамп. Він заявив, що той надає Україні можливість продовжувати війну та передбачає 350 мільярдів доларів, обладнання і військову техніку. Американський лідер наголосив, що це "угода на трильйон".

Зазначимо, що тривалий час дійти згоди щодо угоди про копалини не вдавалося. Американська сторона висувала жорсткі вимоги, не обіцяючи Україні нічого натомість. Президент Зеленський розкритикував пропозицію американців, заявивши, що він не підписуватиме те, що виплачуватимуть 10 поколінь українців.