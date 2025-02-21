Угода про рідкісноземельні метали: в ОП відповіли, чи готові підписати документ

Майк Волц заявив, що Володимир Зеленський незабаром підпише угоду щодо рідкісноземельних металів. Однак в Офісі Президента наголосили, що залишаються питання щодо угоди, зокрема у пункті щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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В ОП прокоментували угоду щодо копалин

Україна та США працювали над покращенням умов угоди щодо рідкісноземельних копали. В ОП наголошують, що наразі у документі залишаються пункти, які викликають питання. Зокрема, мовиться про гарантії безпеки.

Команди працювали минулої ночі, до ранку. Та говорити, що проєкт угоди про рідкісноземельні копалини зі США покращили в інтересах України, – передчасно. З погляду безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати,

– цитує Суспільне співрозмовника в ОП.

Раніше видання Axios, посилаючись на власні джерела, повідомило, що адміністрація Трампа надіслала Україні останню версію угоди щодо рідкісноземельних копалин. Нова версія угоди спрямована на "виправлення ситуації" між США та Україною.

Також співрозмовники стверджували, що представники Вашингтона та Києва "усю ніч обговорювали деталі угоди". У ЗМІ стверджують, що "тепер рішення за Зеленським".

Крім того, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц повідомив, що США не приймуть відмову України підписувати угоду про корисні копалини, а тому Зеленський "підпише її найближчим часом".