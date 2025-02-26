Ми можемо допомогти, – експредставник США з питань України про значущість угоди про рідкоземи

Дональд Трамп заявив, що Україна фактично погодилася дозволити США мати доступ до своїх рідкоземельних металів в обмін на військову підтримку. Така угода може допомогти нашій країні, яка самостійно зараз не має можливостей розвивати ці ресурси.

Таку думку 24 Каналу висловив експосол США при НАТО та колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, зазначивши, що деякі заяви Трампа є справді різкими. Однак угода буде вигідна обом країнам.

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Чим важлива угода про рідкоземельні метали

На думку експредставника, підписання угоди про рідкоземельні метали свідчила б про партнерство між Україною та США. Зараз Україна не може самостійно розвивати та використати ці ресурси, нашій країні зараз потрібна військова підтримка.

Ми можемо допомогти перетворити ці ресурси в ту цінність, яку вони представляють, і отримати за це продовження військової підтримки для України. Це також зробить США зацікавленими та відданими безпеці України, оскільки наші власні інтереси будуть з цим пов'язані,

– пояснив він.

Водночас Волкер зауважив, що з часом події можуть змінитись. Попри це ідея про угоду сьогодні є ефективною, вона підкреслить співпрацю США та України у військових зусиллях і економічному відновленні.

За його словами, зараз США втратили можливість надавати військову підтримку нашій країні завдяки коштам платників податків. Тому завдяки угоді про корисні копалини Україна може отримати підтримку в Палаті представників, Сенаті та від президента США.

Важливо! Кабмін вже схвалив підписання угоди з США. Вона матиме 6 ключових позицій, зокрема, створення Інвестиційного фонду відбудови. Крім того, в угоді враховані українські зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу.

Трамп вважає, що американські платники податків не повинні були витрачати 100 мільярдів доларів на те, щоб Україна "вижила", і при цьому не мати плану для завершення війни. Президент США бачить усе як транзакцію. Тому він запропонував цей план щодо поділу вигоди від українських природних ресурсів.

Однак, за словами експредставника, Україна своєю боротьбою захищає Європу від російської агресії.

Україна робить велику послугу і це спільний інтерес, щоб Україна перемогла російські війська і стала повноцінною частиною трансатлантичної спільноти,

– підкреслив Волкер.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що угода з США обов'язково повинна включати безпекові гарантії. Вони вже з'явились в 10 пункті документа.