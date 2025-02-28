"Боргу" немає, але є нюанс: чому угода про рідкоземи не була ідеальною для України

Угода про корисні копалини між США та Україною містила багато нюансів. Річ у тім, що переговорники не домовились про важливі деталі угоди.

Політолог Микола Давидюк в ефірі 24 Каналу пояснив, що для президента США Дональда Трампа була потрібна швидка "перемога" у цій угоді. Водночас після пресконференції Трампа та Зеленського у Білому домі підписання угоди було відкладене на невизначений час.

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Гарантій безпеки в угоді так і не було

Микола Давидюк зауважив, що керівництво вирішило приховати всі гострі кути, за які не готове брати на себе політичну відповідальність. Тож угода вийшла фрагментарною, і в ній не були прописані всі деталі.

Наприклад, умова, що 50% коштів Україна повинна реінвестувати в наступні кроки. Які саме наступні кроки? Чи це означає копати глибше колодязь у рідкоземельних металах, чи будувати порти? Чи порти будуватимуть американці? А дороги до портів хто зводитиме? Таких питань там надзвичайно багато,

– зазначив Давидюк.

Він додав, що боргу, про який раніше говорив Трамп, в угоді немає, однак США, ймовірно, все ж очікували від України певну суму компенсацій. Фактично, можна сказати, що видно було лиш "верхівку айсберга" попередньої угоди між Україною та США. Водночас зрозуміло, що вона була потрібна Трампу, щоб у майбутньому продовжувати підтримку України.

"Так ми виграли б час. Угода доволі рамкова й більше схожа на меморандум. Але, напевно, на цьому етапі більшого й не було потрібно. Не варто випереджати час чи поспішати. Все йде, як іде – Трамп задає цю динаміку. Ця угода не дає гарантій безпеки. Це виклик: вони можуть бути, а можуть і не бути", – підкреслив Давидюк.

Важливо! Угода про корисні копалини зірвалась. Президент України залишив Білий дім і не підписав історичну угоду. Після цього Трамп написав у своєму акаунті в Truth Social, що Зеленський "не готовий до миру".

Які результати зустрічей європейських лідерів з Трампом

Він зазначив, що два попередні візити не дали потрібних результатів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався переконати Трампа. Він запропонував, щоб Велика Британія відправила військових в Україну, а США натомість надали гарантії безпеки. І якщо Росія здійснить нову атаку, то США покарають її за це. Однак Трамп відмовився.

Згодом у ЗМІ з'явилася заява президента Франції Еммануеля Макрона про те, що його зустріч із Трампом була марнуванням часу, оскільки жодних домовленостей досягнуто не було. Він також намагався обговорити питання України.

Водночас під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським Президент США Дональд Трамп заявив, що не готовий обговорювати гарантії безпеки, доки не буде досягнуто угоди з Росією. Водночас він пообіцяв і надалі надавати Україні зброю, але в обмеженій кількості. Згодом стало відомо, що угоду не підпишуть 28 лютого, як планувалося раніше.